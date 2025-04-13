Быстрые домашние пельмени, которые держат форму и тают во рту

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние пельмени — это больше, чем просто ужин. Это заготовка, которая выручит в любой момент, и вкус, который не сравнить с магазинными аналогами. Но чтобы они действительно получились удачными, важно начать с правильного теста.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пельмени

Почему пельмени могут не получаться

Жёсткое тесто делает пельмени сухими, а слишком мягкое — не держит форму. Именно консистенция играет ключевую роль. Ошибка в пропорциях — и даже самая вкусная начинка не спасёт ситуацию.

Простое решение — уксус

Добавление уксуса помогает добиться нужной эластичности и текстуры. Тесто получается пластичным и приятным в работе, а после варки — мягким, но упругим. Вкус при этом не страдает — наоборот, мясная начинка раскрывается ярче.

Как приготовить идеальное тесто:

1 куриное яйцо

1 ч. ложка соли

2 ст. ложки растительного масла

1 ст. ложка уксуса

1 стакан тёплой воды

450 г просеянной муки

Все жидкие ингредиенты соединяют, затем постепенно добавляют муку. Готовое тесто заворачивают в плёнку и отправляют в холодильник минимум на 30 минут. После — лепить можно сколько угодно, тесто будет держать форму и радовать результатом.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.



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