Быстрое мороженое из двух ингредиентов: победит магазинное с первого укуса

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Никаких стабилизаторов, загустителей и длинного списка ингредиентов. Только сливки, варёная сгущенка и пять минут времени — и у тебя в морозилке будет идеальное мороженое со вкусом крем-брюле.

Фото: commons.wikimedia.org by St0rmz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мороженое

Два ингредиента — максимум удовольствия

Для рецепта понадобятся:

варёная сгущенка — 180 г

сливки жирностью 33% — 500 мл

Перед началом приготовления оба продукта нужно охладить минимум час — тогда текстура получится воздушной, а вкус особенно нежным.

Как приготовить:

Взбить охлажденные сливки миксером до плотной пены — масса должна увеличиться примерно в два раза. Аккуратно добавить сгущёнку и взбивать ещё около минуты — не дольше, иначе получится крем, а не мороженое. Переложить полученную массу в стаканчики или на вафельные коржи. Заморозить в течение 5 часов — и наслаждаться результатом.

Подача по настроению

Домашнее мороженое удобно раскладывать порционно — в бумажные стаканчики или между вафельными листами. Можно добавить тёртый шоколад, орехи или полить топпингом — вкус не проиграет.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.



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