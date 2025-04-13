Быстрое мороженое из двух ингредиентов: победит магазинное с первого укуса

Никаких стабилизаторов, загустителей и длинного списка ингредиентов. Только сливки, варёная сгущенка и пять минут времени — и у тебя в морозилке будет идеальное мороженое со вкусом крем-брюле.
Для рецепта понадобятся:
варёная сгущенка — 180 г
сливки жирностью 33% — 500 мл
Перед началом приготовления оба продукта нужно охладить минимум час — тогда текстура получится воздушной, а вкус особенно нежным.
Взбить охлажденные сливки миксером до плотной пены — масса должна увеличиться примерно в два раза.
Аккуратно добавить сгущёнку и взбивать ещё около минуты — не дольше, иначе получится крем, а не мороженое.
Переложить полученную массу в стаканчики или на вафельные коржи.
Заморозить в течение 5 часов — и наслаждаться результатом.
Домашнее мороженое удобно раскладывать порционно — в бумажные стаканчики или между вафельными листами. Можно добавить тёртый шоколад, орехи или полить топпингом — вкус не проиграет.
Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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