Ни капли мутности: секрет прозрачного бульона, который все упускают

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Он согревает, насыщает и подходит почти ко всему — от супов и соусов до заливных. Но добиться кристальной прозрачности у куриного бульона удаётся не всегда. Всё дело — в деталях, которые легко упустить. Исправим это.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain бульон

Сам по себе — уже блюдо

Куриный бульон хорош не только как основа для других рецептов. Его подают с яйцом, сухариками, пирожками — и получается полноценный ужин. Главное — сделать его по всем правилам.

Как не ошибиться в начале

Профессионалы советуют варить бульон из целой тушки. Пропорция простая: 5 литров воды на 1 кг курицы. Из птицы нужно удалить внутренности и лишний жир, затем тщательно промыть под холодной водой.

Ключевой момент — варка. Никакого бурления: только едва заметное "пузырьковое" кипение. Это и есть залог прозрачности.

Овощи и специи — с умом

Для вкуса добавляют морковь, репчатый лук, сельдерей и шампиньоны. Все овощи слегка обжаривают на сухой сковороде — это усиливает аромат.

Идеальные специи для бульона:

лавровый лист

горошины чёрного перца

веточки петрушки и укропа

Важно: все эти добавки кладут только после закипания. До этого обязательно снять пену и убрать лишний жир.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.



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