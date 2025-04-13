Хачапури как из печи: один поворот сковороды — и готово

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет ни сил, ни времени стоять у плиты, на помощь приходит простой и сытный рецепт — хачапури без духовки. Всего полчаса и минимум усилий — а результат не хуже классического варианта.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

В чём секрет

Вся магия — в сковороде. Главное — не переборщить с размером: чем меньше диаметр, тем легче будет переворачивать хачапури. А это как раз тот этап, который требует небольшой сноровки. Если готовите впервые, возьмите самую компактную посуду — так будет удобнее.

Что понадобится:

творог — 250 г

яйца — 3 шт.

брынза — 70 г

твердый сыр — 100 г

зелень — 1/2 пучка

рисовая мука — 3-4 ст. ложки

растительное масло

Как готовить:

Нарезать зелень, а оба вида сыра натереть. Смешать всё с творогом, яйцами и мукой. Посолить по вкусу. Разогреть сковороду, смазать её маслом, выложить массу и разровнять. Готовить под крышкой 15 минут. С помощью тарелки аккуратно перевернуть хачапури и обжарить ещё 15 минут с другой стороны.

Что подать к столу

К такому варианту хачапури отлично подойдут свежий салат из помидоров и огурцов, чашка кофе или чая. А некоторые подают его даже с горячим бульоном — получается почти полноценный обед.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.



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