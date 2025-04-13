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Хачапури как из печи: один поворот сковороды — и готово

1:29
Еда

Когда нет ни сил, ни времени стоять у плиты, на помощь приходит простой и сытный рецепт — хачапури без духовки. Всего полчаса и минимум усилий — а результат не хуже классического варианта.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

В чём секрет

Вся магия — в сковороде. Главное — не переборщить с размером: чем меньше диаметр, тем легче будет переворачивать хачапури. А это как раз тот этап, который требует небольшой сноровки. Если готовите впервые, возьмите самую компактную посуду — так будет удобнее.

Что понадобится:

  • творог — 250 г

  • яйца — 3 шт.

  • брынза — 70 г

  • твердый сыр — 100 г

  • зелень — 1/2 пучка

  • рисовая мука — 3-4 ст. ложки

  • растительное масло

Как готовить:

  1. Нарезать зелень, а оба вида сыра натереть. Смешать всё с творогом, яйцами и мукой. Посолить по вкусу.

  2. Разогреть сковороду, смазать её маслом, выложить массу и разровнять. Готовить под крышкой 15 минут.

  3. С помощью тарелки аккуратно перевернуть хачапури и обжарить ещё 15 минут с другой стороны.

Что подать к столу

К такому варианту хачапури отлично подойдут свежий салат из помидоров и огурцов, чашка кофе или чая. А некоторые подают его даже с горячим бульоном — получается почти полноценный обед.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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