Как выпекались пасхальные куличи в СССР

Пасха в СССР — это не только праздник, но и настоящее событие, почти как волшебство.
Несмотря на официальный светский уклон государства, куличи пекли почти в каждом доме. Потихоньку, в пятницу вечером или в субботу, на дрожжевом тесте, с изюмом, ванилью и душой.
Если ты застал этот ритуал — ты знаешь: дом пах не просто выпечкой — он пах Пасхой.
Начиналось всё с теста
Кулич пекли неспонтанно. К нему готовились заранее:
Дрожжи брали прессованные, разводили тёплым молоком, в комнате делали тишину и тепло: "Не хлопай дверью, тесто осядет!".
Рецепт от бабушки (почти классика)
Всё перемешивали в определённом порядке, тесто вымешивали долго, с молитвой и песнями. Иногда даже крестили его.
Формы — жестянки из-под сгущёнки
Не у всех были формы. Использовали банки из-под сгущёнки, томатной пасты, обмазывали сливочным маслом и посыпали сухарями. Тесто раскладывали аккуратно — не до верха, потому что оно потом поднималось.
Выпечка — целый ритуал
Украшение — по-своему красиво
Посыпка — дефицит, поэтому использовали:
Писали "ХВ" зубочисткой, ставили свечу.
Когда всё готово — куличи выстраивали на полотенце, накрывали марлей, и ставили на подоконник остывать.
Пахло слабо ванилью, немного дрожжами и… детством.
И пусть Пасху не праздновали официально, в семьях она была настоящей. Потому что кулич, испечённый бабушкой, — это не про религию, а про заботу, тепло и свет в доме.
А утром — чай, ломтик кулича, крашеное яйцо. И: "Христос воскрес! — Воистину воскрес!".
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