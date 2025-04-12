Как выпекались пасхальные куличи в СССР

Пасха в СССР — это не только праздник, но и настоящее событие, почти как волшебство.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кулич

Несмотря на официальный светский уклон государства, куличи пекли почти в каждом доме. Потихоньку, в пятницу вечером или в субботу, на дрожжевом тесте, с изюмом, ванилью и душой.

Если ты застал этот ритуал — ты знаешь: дом пах не просто выпечкой — он пах Пасхой.

Начиналось всё с теста

Кулич пекли неспонтанно. К нему готовились заранее:

Покупали муку "высшего сорта", яйца, сливочное масло

Изюм вымачивали, просушивали

В ход шёл большой таз или эмалированная кастрюля — тесто ставили "подходить"

Дрожжи брали прессованные, разводили тёплым молоком, в комнате делали тишину и тепло: "Не хлопай дверью, тесто осядет!".

Рецепт от бабушки (почти классика)

1 литр молока

10 яиц

250 г масла

250-300 г сахара

50 г дрожжей

Ванилин, щепотка соли

Мука — на глаз, "сколько возьмёт"

Изюм, иногда — цукаты

Всё перемешивали в определённом порядке, тесто вымешивали долго, с молитвой и песнями. Иногда даже крестили его.

Формы — жестянки из-под сгущёнки

Не у всех были формы. Использовали банки из-под сгущёнки, томатной пасты, обмазывали сливочным маслом и посыпали сухарями. Тесто раскладывали аккуратно — не до верха, потому что оно потом поднималось.

Выпечка — целый ритуал

Духовка — газовая или электрическая, в 80-х уже появлялись "Электры"

Выпекали долго, следили, чтобы не пригорело

Иногда укутывали дверцу полотенцем, чтобы "тянуло ровно"

Готовность проверяли деревянной палочкой: сухая — значит, готово!

Украшение — по-своему красиво

Сахарная глазурь — белок, сахар, лимон

Посыпка — дефицит, поэтому использовали:

цветной сахар,

крошеные конфеты,

даже мелко нарезанные мармеладки

Писали "ХВ" зубочисткой, ставили свечу.

Когда всё готово — куличи выстраивали на полотенце, накрывали марлей, и ставили на подоконник остывать.

Пахло слабо ванилью, немного дрожжами и… детством.

И пусть Пасху не праздновали официально, в семьях она была настоящей. Потому что кулич, испечённый бабушкой, — это не про религию, а про заботу, тепло и свет в доме.

А утром — чай, ломтик кулича, крашеное яйцо. И: "Христос воскрес! — Воистину воскрес!".