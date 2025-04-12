Ностальгия по 3 копейкам: лучшие блюда столовой СССР

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Столовая СССР — это больше, чем место для обеда. Если закрыть глаза и хорошенько вспомнить — сразу появляется запах тушёной капусты, свежей булочки и компота из сухофруктов.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Это целый мир со своей атмосферой, металлическими подносами, номерками и вечно тёплыми котлетами. Давайте вспомним, что действительно было вкусно.

Котлета по-домашнему с пюре и подливкой

Классика! Мягкое пюре, комочками — как надо. Котлета слегка зажаренная, а сверху — подлива, которая всё объединяла в идеальное блюдо. Стоило копейки, а наедался надолго.

Борщ с куском говядины и сметаной

Немного жирный, с капусткой и свёклой, а иногда попадался и настоящий кусочек мяса. Подавался с чёрным хлебом — это было то самое "первое", которое грело душу.

Каша рисовая на молоке или пшёнка с тыквой

Завтрак мечты! Молочная каша в глубокой миске, горячая, сладкая, с кусочком масла. Для школьников и студентов — утро начиналось именно с неё.

Салат "Мимоза" или "Оливье"

Да, и в столовых их подавали! Мимоза с консервой и яйцом, Оливье — по упрощённому рецепту, но всё равно вкусно. Маленькая порция — а радости было на весь день.

Компот из сухофруктов и булочка с изюмом

Компот был всегда: летом, зимой, осенью. Чуть тёплый, кисло-сладкий. А если повезло — к нему шла булочка или ромовая баба. Дешево и по-настоящему вкусно.

Столовая в СССР — это был не просто общепит. Это был уют, простой и понятный вкус, и ощущение, что всё под контролем. Ностальгия по этим блюдам — это ностальгия по времени, когда всё было по расписанию, по норме… и по 3 копейки.