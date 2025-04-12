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Неожиданный чемпион: BBC поставил сало в топ-10 полезных продуктов мира

1:38
Еда

Свиное сало и смалец заняли неожиданно высокое — восьмое — место в международном рейтинге ста самых питательных продуктов. Об этом сообщает BBC Future со ссылкой на исследование учёных, составивших список на основе показателей питательной ценности и усвояемости.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Почему смалец — это не только жир

По данным исследования, смалец содержит полезные мононенасыщенные жирные кислоты, аналогичные тем, что входят в состав оливкового масла. Эти жиры считаются благоприятными для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в продукте присутствуют витамины группы B, а также важные минералы.

Особое внимание уделяется животным, от которых получают продукт: если свиньи выращены на пастбище, уровень витамина D в сале значительно выше. Это связано с тем, что животные получают больше солнца, а значит, и синтез витамина в организме идёт активнее.

Лучше, чем вы думаете

Сало и смалец по "питательному индексу" обогнали такие продукты, как горох, апельсины и томаты. Рейтинг составлен с учётом не только содержания полезных веществ, но и того, насколько хорошо они усваиваются организмом.

В чём подвох

Несмотря на высокие оценки, специалисты напоминают: важна мера и качество сырья. Речь идёт именно о натуральном продукте без добавок, полученном от животных, выращенных в благоприятных условиях. Продукты промышленного происхождения с консервантами и солью — уже другая история.

Уточнения

Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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