Неожиданный чемпион: BBC поставил сало в топ-10 полезных продуктов мира

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Свиное сало и смалец заняли неожиданно высокое — восьмое — место в международном рейтинге ста самых питательных продуктов. Об этом сообщает BBC Future со ссылкой на исследование учёных, составивших список на основе показателей питательной ценности и усвояемости.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

Почему смалец — это не только жир

По данным исследования, смалец содержит полезные мононенасыщенные жирные кислоты, аналогичные тем, что входят в состав оливкового масла. Эти жиры считаются благоприятными для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, в продукте присутствуют витамины группы B, а также важные минералы.

Особое внимание уделяется животным, от которых получают продукт: если свиньи выращены на пастбище, уровень витамина D в сале значительно выше. Это связано с тем, что животные получают больше солнца, а значит, и синтез витамина в организме идёт активнее.

Лучше, чем вы думаете

Сало и смалец по "питательному индексу" обогнали такие продукты, как горох, апельсины и томаты. Рейтинг составлен с учётом не только содержания полезных веществ, но и того, насколько хорошо они усваиваются организмом.

В чём подвох

Несмотря на высокие оценки, специалисты напоминают: важна мера и качество сырья. Речь идёт именно о натуральном продукте без добавок, полученном от животных, выращенных в благоприятных условиях. Продукты промышленного происхождения с консервантами и солью — уже другая история.

Уточнения

Са́ло - пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.



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