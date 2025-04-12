Что скрывают булочки и тосты: 5 фактов о хлебе, которых не пишут на упаковке

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Самый распространённый вид хлеба — это белый, выпеченный из муки высшего сорта. К сожалению, он же и наименее полезный. В процессе производства из зерна удаляют оболочку и зародыш — именно те части, где содержатся клетчатка, витамины группы B, магний, цинк и другие микроэлементы.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Хлеб

В результате мы получаем продукт, почти полностью состоящий из "быстрых" углеводов. Такой хлеб резко повышает уровень сахара в крови, что вызывает всплеск инсулина, а затем — столь же быстрое чувство голода. Регулярное употребление белого хлеба может быть связано с набором веса, развитием инсулинорезистентности и рискoм диабета 2 типа. А добавки вроде сахара, соли и маргарина лишь усиливают вредное воздействие.

Сладкая выпечка и тосты с "сюрпризом"

Особую опасность представляют собой фабричные булочки, круассаны, маффины и бейглы. Несмотря на то, что они считаются перекусом, по сути это десерты с большим количеством сахара, жира (включая трансжиры), консервантов и ароматизаторов. Питательной пользы — минимум, калорий — максимум.

Не менее коварны и тостовые хлеба с длительным сроком хранения. Их воздушность достигается за счёт рафинированной муки, сахара, стабилизаторов и других добавок.

Тёмный хлеб ≠ полезный

Не верьте только цвету. Некоторые производители подкрашивают обычный хлеб карамелью или солодом, создавая иллюзию "здорового" продукта. Читайте состав: ищите в списке ингредиентов цельнозерновую муку - пшеничную или ржаную — или хотя бы муку первого/второго сорта.

Что выбрать

На полках магазинов можно найти действительно полезные варианты:

Цельнозерновой хлеб - богат клетчаткой и сохраняет максимум питательных веществ

Ржаной хлеб - особенно из цельнозерновой муки, с низким гликемическим индексом

Заквасочный хлеб - ферментация улучшает усвоение минералов, а вкус зависит от качества муки

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



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