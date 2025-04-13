Брокколи и картофель создают магию: вот как приготовить нежнейший крем-суп, который покорит всех

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам вкусный, проверенный временем рецепт нежного крем-супа из брокколи и картофеля. Этот суп можно подавать как горячую закуску или лёгкое блюдо. Простое в приготовлении блюдо объединяет сочность картофеля и свежесть брокколи, создавая сытный и питательный крем-суп.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Крем-суп

Ингредиенты (на 4 порции):

Брокколи — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Куриный бульон — 1 кубик.

Сливочное масло — 1 ст. л.

Жидкие сливки — 20 мл.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите картофель, лук и чеснок. Нарежьте их крупными кусками. Положите овощи в кастрюлю, добавьте 1,5 литра воды, бульонный кубик, соль и перец. Доведите до кипения и варите 10 минут. Брокколи разберите на соцветия, удалив стебель и зелёные части. Добавьте в кастрюлю и варите ещё 10 минут. Снимите кастрюлю с огня, перелейте содержимое в блендер. Измельчите до однородной консистенции. Верните суп в кастрюлю, добавьте сливочное масло и сливки. Хорошо перемешайте. Не кипятите. Прогрейте суп на медленном огне в течение нескольких минут. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

