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Брокколи и картофель создают магию: вот как приготовить нежнейший крем-суп, который покорит всех

1:31
Еда

Представляем вам вкусный, проверенный временем рецепт нежного крем-супа из брокколи и картофеля. Этот суп можно подавать как горячую закуску или лёгкое блюдо. Простое в приготовлении блюдо объединяет сочность картофеля и свежесть брокколи, создавая сытный и питательный крем-суп.

Крем-суп
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крем-суп

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Брокколи — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик.
  • Куриный бульон — 1 кубик.
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Жидкие сливки — 20 мл.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите картофель, лук и чеснок. Нарежьте их крупными кусками.
  2. Положите овощи в кастрюлю, добавьте 1,5 литра воды, бульонный кубик, соль и перец. Доведите до кипения и варите 10 минут.
  3. Брокколи разберите на соцветия, удалив стебель и зелёные части. Добавьте в кастрюлю и варите ещё 10 минут.
  4. Снимите кастрюлю с огня, перелейте содержимое в блендер. Измельчите до однородной консистенции.
  5. Верните суп в кастрюлю, добавьте сливочное масло и сливки. Хорошо перемешайте. Не кипятите.
  6. Прогрейте суп на медленном огне в течение нескольких минут. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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