Брокколи и картофель создают магию: вот как приготовить нежнейший крем-суп, который покорит всех

Представляем вам вкусный, проверенный временем рецепт нежного крем-супа из брокколи и картофеля. Этот суп можно подавать как горячую закуску или лёгкое блюдо. Простое в приготовлении блюдо объединяет сочность картофеля и свежесть брокколи, создавая сытный и питательный крем-суп.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крем-суп
Ингредиенты (на 4 порции):
Брокколи — 1 шт.
Картофель — 2 шт.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 1 зубчик.
Куриный бульон — 1 кубик.
Сливочное масло — 1 ст. л.
Жидкие сливки — 20 мл.
Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Очистите картофель, лук и чеснок. Нарежьте их крупными кусками.
Положите овощи в кастрюлю, добавьте 1,5 литра воды, бульонный кубик, соль и перец. Доведите до кипения и варите 10 минут.
Брокколи разберите на соцветия, удалив стебель и зелёные части. Добавьте в кастрюлю и варите ещё 10 минут.
Снимите кастрюлю с огня, перелейте содержимое в блендер. Измельчите до однородной консистенции.
Верните суп в кастрюлю, добавьте сливочное масло и сливки. Хорошо перемешайте. Не кипятите.
Прогрейте суп на медленном огне в течение нескольких минут. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль и перец.
Уточнения
Суп-пюрепюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.