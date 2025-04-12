Духовка — не кладовка: почему хранить сковородки внутри опасно

Фанаты сериала "Секс в большом городе" помнят: Кэрри Брэдшоу хранила свою дизайнерскую одежду прямо в духовке. И хотя для героини, которая никогда не готовит, это выглядело удобно, в реальной жизни такое решение может обернуться серьёзными проблемами.
Профессиональные организаторы пространства объясняют, почему даже хранение кастрюль и сковородок в духовке — не лучшая идея.
Основной аргумент против — пожароопасность. Поставить духовку на разогрев, забыв, что внутри — проще простого. Даже если это металлическая посуда, можно испортить покрытие, деформировать формы или расплавить пластиковые элементы.
Организатор пространства Мишель Урбан советует не искать временные решения, а продумать функциональные и безопасные альтернативы: выдвижные ящики, тележки, вертикальные разделители или настенные держатели.
По словам Люси Миллиган Уол, хранение посуды в духовке говорит лишь об одном — человек пытается задействовать каждый сантиметр, не задумываясь о неудобствах.
В реальности это выглядит так: достаёте посуду перед готовкой, ставите её на столешницу, готовите среди кастрюль, а потом не возвращаете их обратно. В итоге рабочее пространство захламляется, а посуда просто остаётся на виду.
Если кухня совсем маленькая, а вариантов хранения нет, можно временно использовать духовку. Но при одном условии: всегда проверяйте, что внутри, перед тем как включать её.
А вот если вы вообще не пользуетесь духовкой — почему бы и нет? Важно понимать свои привычки и использовать пространство по назначению, а не по шаблону.
Ку́хонная плита́ - нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
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