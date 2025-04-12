Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие фруктовые деревья лучше не сажать: советы для садоводов
Как выпекались пасхальные куличи в СССР
Риски раннего посева: как защитить свои огурцы от заморозков
Почему мужской мозг стареет быстрее, чем женский: в чём причина — биология или образ жизни
Кто топит карьеру Лолиты? Соседов озвучил тревожную правду об отмене её концертов
Всё валится из рук? Причина может быть в энергетике вашего дома
Жизнь на Марсе? Учёные приблизились к разгадке
Чего не расскажут в мультиках: еда, опасная для кролика
Морозы - теперь не проблема для электромобилей:новая технология решает главную проблему

Духовка — не кладовка: почему хранить сковородки внутри опасно

1:46
Еда

Фанаты сериала "Секс в большом городе" помнят: Кэрри Брэдшоу хранила свою дизайнерскую одежду прямо в духовке. И хотя для героини, которая никогда не готовит, это выглядело удобно, в реальной жизни такое решение может обернуться серьёзными проблемами.

Духовка
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Духовка

Профессиональные организаторы пространства объясняют, почему даже хранение кастрюль и сковородок в духовке — не лучшая идея.

Это опасно

Основной аргумент против — пожароопасность. Поставить духовку на разогрев, забыв, что внутри — проще простого. Даже если это металлическая посуда, можно испортить покрытие, деформировать формы или расплавить пластиковые элементы.

Организатор пространства Мишель Урбан советует не искать временные решения, а продумать функциональные и безопасные альтернативы: выдвижные ящики, тележки, вертикальные разделители или настенные держатели.

Это создаёт беспорядок

По словам Люси Миллиган Уол, хранение посуды в духовке говорит лишь об одном — человек пытается задействовать каждый сантиметр, не задумываясь о неудобствах.

В реальности это выглядит так: достаёте посуду перед готовкой, ставите её на столешницу, готовите среди кастрюль, а потом не возвращаете их обратно. В итоге рабочее пространство захламляется, а посуда просто остаётся на виду.

Когда можно

Если кухня совсем маленькая, а вариантов хранения нет, можно временно использовать духовку. Но при одном условии: всегда проверяйте, что внутри, перед тем как включать её.

А вот если вы вообще не пользуетесь духовкой — почему бы и нет? Важно понимать свои привычки и использовать пространство по назначению, а не по шаблону.

Уточнения

Ку́хонная плита́ - нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Садоводство, цветоводство
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов Аудио 
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Авто
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Система Периметр — Мёртвая рука СССР задушит агрессора Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Морозы - теперь не проблема для электромобилей:новая технология решает главную проблему
Уход за детьми в США обойдётся дороже, чем обучение в колледже — основные расходы
Идеальная фигура и вид сзади даже после 50 лет вам гарантированы! Эта асана из йоги творит чудеса
Великолепие без глянца: как одна деревня стала жемчужиной Франции
Идеальный коричневый цвет волос найден: Babydoll Brown покоряет естественностью и шиком
Новая форма жизни помогает очистить загрязнённую воду
Духовка — не кладовка: почему хранить сковородки внутри опасно
Вечная мерзлота по-гречески: как долина Майналон стала ледяным сердцем Пелопоннеса
Память или кощунство?: поклонники Паши Техника осквернили Стену Цоя на Арбате
Певица Валерия раскрыла секрет: почему она не хочет делить день рождения со вторым внуком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.