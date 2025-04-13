Атлантическая скумбрия под угрозой: ресторатор объяснил, почему её исчезновение не станет трагедией для гурманов

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Экологи сообщают, что североатлантическая скумбрия становится всё более редким видом рыбы. Эксперты советуют постепенно заменять её в меню на сельдь и сардины. Шеф-повар и ресторатор Артём Лосев в разговоре с Pravda.Ru ответил на вопрос, насколько сильно эти рекомендации могут повлиять на работу ресторанов и изменить их меню.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печёная скумбрия

По словам шеф-повара, в его ресторанах скумбрия не используется, так как она не пользуется большой популярностью среди посетителей. Хотя дома её любят за аппетитный аромат и вкус, особенно в сочетании с напитками или на праздниках, в ресторанах она не востребована. Поэтому менять её на другие виды рыбы не требуется.

"Скумбрия не особо пользуется популярностью у населения. Дома ее любят. Она очень ароматная, и на свиданиях и так далее люди не особо ее едят. Дома, в бане или с какими-то напитками, может быть, она шикарная, я сам ее очень люблю, но все равно она не пользуется спросом, поэтому мы ее даже не используем в меню, поэтому менять меню не требуется", — сказал Лосев.

Артём Лосев также отметил, что если заменить скумбрию на сельдь или сардину в блюдах, которые традиционно готовят из скумбрии, это всё же изменит их вкус и характер. Однако при этом он признаёт, что эти виды рыбы похожи по своим вкусовым качествам и могут стать хорошей альтернативой друг другу при необходимости.

"Если мы меняем скумбрию на обычную сельдь, на сардину, это уже не традиционные блюда получатся, другие получаются. Да мне кажется, они, эти два вида рыбы плюс-минус похожи по-своему. Они очень ароматные, жирные довольно-таки, поэтому по вкусу они всё-таки схожи", — добавил ресторатор.

Скумбрия, обитающая в Атлантическом океане, которая ранее считалась экологически устойчивым видом, теперь находится под угрозой исчезновения. По словам экспертов, из-за чрезмерного вылова запасы этой популярной рыбы достигли критического уровня, сообщает The Guardian.

Уточнения

Атлантическая скумбрия (лат. Scomber scombrus) — рыба семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

