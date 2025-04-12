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Праздничный стол без удара по кошельку: треску заменят эти 7 рыб

2:00
Еда

Треска — классика пасхального стола, особенно в блюдаx вроде запечённой рыбы с картофелем. Но в последние годы она стала дорогим удовольствием. Хорошая новость — заменить её можно без потерь во вкусе и традициях.

Приготовлен рыбы
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Приготовлен рыбы

Вот 7 видов рыбы, которые можно использовать вместо трески — вкусно, просто и экономно.

1. Минтай — доступный и знакомый

Плотное белое мясо, похожее на треску, но в 2-3 раза дешевле. Подходит для запекания, варки и тушения. Отлично впитывает специи и маринады.

2. Хек — нежная альтернатива

Имеет мягкую текстуру, легко разделяется на волокна. Идеален для салатов, холодных закусок и запеканок. Немного подсушите филе перед готовкой — будет ближе к структуре трески.

3. Путассу — бюджетная замена

Недорогая, чаще продаётся в замороженном виде. Лучше всего подходит для тушёных блюд или рыбных котлет, если нужно "собрать" вкус соуса.

4. Судак — празднично и по-русски

Мясо плотное, с лёгкой сладостью. Отлично смотрится в духовке с картофелем, луком и оливками. Праздничный вариант без переплат.

5. Тилапия — для тех, кто любит помягче

Филе тонкое, но вкус нейтральный — хорошо сочетается с овощами и масляными заправками. Можно свернуть рулетиками и запечь.

6. Сардина консервированная — неожиданно вкусно

Идеально для закусок и блюд типа "рыба с картошкой и яйцом". Бюджетно, сочно и вполне по-праздничному, особенно если добавить зелень и специи.

7. Обрезки трески (лоскуточки) — дешевле, но тот же вкус

Если очень хочется именно треску — ищите недорогие мелкие куски. Они подойдут для начинки, рагу, запеканок и рыбных лепёшек.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.

Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae).

Путассу́ (лат. Micromesistius) — род рыб семейства тресковых. У них удлинённое, низкое тело.

Судаки́ (лат. Sander) — род лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). В водах России два вида: обыкновенный судак и волжский судак (берш).

Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.

Сардина - промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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