Праздничный стол без удара по кошельку: треску заменят эти 7 рыб

Треска — классика пасхального стола, особенно в блюдаx вроде запечённой рыбы с картофелем. Но в последние годы она стала дорогим удовольствием. Хорошая новость — заменить её можно без потерь во вкусе и традициях.
Вот 7 видов рыбы, которые можно использовать вместо трески — вкусно, просто и экономно.
Плотное белое мясо, похожее на треску, но в 2-3 раза дешевле. Подходит для запекания, варки и тушения. Отлично впитывает специи и маринады.
Имеет мягкую текстуру, легко разделяется на волокна. Идеален для салатов, холодных закусок и запеканок. Немного подсушите филе перед готовкой — будет ближе к структуре трески.
Недорогая, чаще продаётся в замороженном виде. Лучше всего подходит для тушёных блюд или рыбных котлет, если нужно "собрать" вкус соуса.
Мясо плотное, с лёгкой сладостью. Отлично смотрится в духовке с картофелем, луком и оливками. Праздничный вариант без переплат.
Филе тонкое, но вкус нейтральный — хорошо сочетается с овощами и масляными заправками. Можно свернуть рулетиками и запечь.
Идеально для закусок и блюд типа "рыба с картошкой и яйцом". Бюджетно, сочно и вполне по-праздничному, особенно если добавить зелень и специи.
Если очень хочется именно треску — ищите недорогие мелкие куски. Они подойдут для начинки, рагу, запеканок и рыбных лепёшек.
Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.
Европейская мерлуза или обыкновенная мерлуза, или европейский хек, или обыкновенный хек (лат. Merluccius merluccius) — вид рыб из семейства мерлузовых (Merlucciidae).
Путассу́ (лат. Micromesistius) — род рыб семейства тресковых. У них удлинённое, низкое тело.
Судаки́ (лат. Sander) — род лучепёрых рыб из семейства окуневых (Percidae). В водах России два вида: обыкновенный судак и волжский судак (берш).
Тиля́пии или тила́пии (лат. Tilapia) — обобщённое устаревшее название для нескольких сотен видов рыб, относящихся к разным родам семейства цихлид.
Сардина - промысловое название трёх родов рыб семейства сельдевых — сардина пильчарда (Sardina), сардинопс (Sardinops) и сардинелла (Sardinella).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.