Секрет идеального пирога для новичков: он тает во рту, а главный ингредиент — обычный йогурт

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Откройте для себя рецепт нежного йогуртового пирога. Этот десерт, любимый детьми, станет отличным выбором для начинающих кондитеров. Он также прекрасно подойдет для завтрака или перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций)

Обычный йогурт — 1 банка (250 мл)

Сахар — 200 г

Ванильный сахар — 1 пакетик (8 г)

Мука — 150 г

Оливковое масло — 60 мл

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)

Щепотка соли

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C (режим конвекции) или 190°C (верхний и нижний нагрев). Смажьте маслом круглую форму для выпечки диаметром 20-22 см. В большой миске смешайте йогурт с сахаром и ванильным сахаром. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно перемешивая смесь деревянной ложкой. Постепенно всыпьте муку, разрыхлитель и щепотку соли, продолжая мешать до получения однородного теста. Влейте оливковое масло и еще раз хорошо перемешайте. Вылейте тесто в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой духовке 30-35 минут, пока зубочистка, вставленная в центр торта, не выйдет чистой.

Дайте торту полностью остыть в форме, затем аккуратно выньте его и нарежьте на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.



Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

