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Секрет идеального пирога для новичков: он тает во рту, а главный ингредиент — обычный йогурт

1:33
Еда

Откройте для себя рецепт нежного йогуртового пирога. Этот десерт, любимый детьми, станет отличным выбором для начинающих кондитеров. Он также прекрасно подойдет для завтрака или перекуса.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Обычный йогурт — 1 банка (250 мл)
  • Сахар — 200 г
  • Ванильный сахар — 1 пакетик (8 г)
  • Мука — 150 г
  • Оливковое масло — 60 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л. (5 г)
  • Щепотка соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C (режим конвекции) или 190°C (верхний и нижний нагрев). Смажьте маслом круглую форму для выпечки диаметром 20-22 см.
  2. В большой миске смешайте йогурт с сахаром и ванильным сахаром.
  3. По одному добавьте яйца, каждый раз тщательно перемешивая смесь деревянной ложкой.
  4. Постепенно всыпьте муку, разрыхлитель и щепотку соли, продолжая мешать до получения однородного теста.
  5. Влейте оливковое масло и еще раз хорошо перемешайте.
  6. Вылейте тесто в подготовленную форму.
  7. Выпекайте в разогретой духовке 30-35 минут, пока зубочистка, вставленная в центр торта, не выйдет чистой.

Дайте торту полностью остыть в форме, затем аккуратно выньте его и нарежьте на порционные кусочки.
Приятного аппетита!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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