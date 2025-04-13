Секрет идеального пирога для новичков: он тает во рту, а главный ингредиент — обычный йогурт

Откройте для себя рецепт нежного йогуртового пирога. Этот десерт, любимый детьми, станет отличным выбором для начинающих кондитеров. Он также прекрасно подойдет для завтрака или перекуса.
Ингредиенты (на 6 порций)
Приготовление
Дайте торту полностью остыть в форме, затем аккуратно выньте его и нарежьте на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
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