Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Личная драма переросла в поножовщину?: Звезда Цоя Илья Дель находится в реанимации
Увядающие растения? Возможно, медведка уже поселилась в вашем саду — вот как с ней бороться
Вторичка взлетела, новостройки замерли: секреты, которые раскрывает рынок недвижимости
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Россияне подсели на книги из Белого лотоса: какие произведения стали хитами продаж?
Печень не прощает ошибок: диетолог назвала продукты, потребление которых нужно строго контролировать
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание
Молодёжь сходит с ума по Кадышевой: старый хит Золотого кольца принёс группе бешеную славу
Забудьте о диетах: 5 утренних привычек, которые сжигают жир без усилий

Советский обед за 32 копейки: чего не хватает в современных кафе

1:56
Еда

Когда-то 32 копейки были не просто монетами — это был обед. Настоящий. Суп, второе и компот.

Кошка в кафе
Фото: flickr.com by Торнэ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в кафе

Сегодня за такие деньги в кафе тебе даже "здравствуйте” не скажут. Но дело не в цене — дело во вкусе, духе и простоте, которые ушли вместе со столовками СССР.

Вкус без понтов

В советской столовой никто не играл в "фьюжн” и "подачу”.

  • Суп — горячий, с картошкой, капустой, лавровым листом
  • Котлета — румяная, с подливкой, с пюре и маринованным огурцом
  • Компот — из сушёных яблок, тёплый и настоящий

Без листочка мяты сверху, без бальзамического крема. Но душевно, вкусно и на весь день.

Еда по ГОСТу — стабильность вкуса

Ты мог зайти в столовую в Туле, Риге или Новосибирске — и везде "Оливье” был одинаковый. Потому что рецепты не "меняли по вдохновению шефа”. ГОСТ — это была кулинарная конституция.

Поднос, очередь, халат — и уют

Да, было шумно, пахло капустой и пирогами, но атмосфера — как в школьной столовой. Своё.

  • Тётя с половником
  • Ветеран с газовой горелкой у окна
  • Ребёнок, ворующий булочку
  • Мужик с оторванной пуговицей, но с горячей тарелкой супа

Сегодня в кафе красиво. Но не всегда тепло.

Не ресторан — но семья

Советская столовая кормила всех — студента, рабочего, профессора. И никто не чувствовал себя "не на месте”. Там было не модно, а по-человечески. И главное — поесть, а не "посидеть красиво”.

Обед за 32 копейки — это не про цену. Это про простую еду, приготовленную честно, с расчётом не на лайки, а на сытую жизнь. Современным кафе не хватает именно этого: душевности, простоты и настоящего вкуса..

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Авто
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
КамАЗ и ЗиЛ: братья по асфальту Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Россияне подсели на книги из Белого лотоса: какие произведения стали хитами продаж?
Печень не прощает ошибок: диетолог назвала продукты, потребление которых нужно строго контролировать
Погрузил, поехал, лишился прав: как незаметная ошибка превращается в наказание
Молодёжь сходит с ума по Кадышевой: старый хит Золотого кольца принёс группе бешеную славу
Забудьте о диетах: 5 утренних привычек, которые сжигают жир без усилий
Сокращение рождаемости — пенсии под угрозой: что нас ждёт через 15 лет
Ноутбук вдохновлённый природой, но внутри — технология будущего
Когда не хочется идти в магазин, а сладкого хочется — овсяное печенье выручает всегда
Весенний лайфхак для сада: простой способ спасти птиц и насекомых во время засухи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.