Советский обед за 32 копейки: чего не хватает в современных кафе

Когда-то 32 копейки были не просто монетами — это был обед. Настоящий. Суп, второе и компот.
Сегодня за такие деньги в кафе тебе даже "здравствуйте” не скажут. Но дело не в цене — дело во вкусе, духе и простоте, которые ушли вместе со столовками СССР.
Вкус без понтов
В советской столовой никто не играл в "фьюжн” и "подачу”.
Без листочка мяты сверху, без бальзамического крема. Но душевно, вкусно и на весь день.
Еда по ГОСТу — стабильность вкуса
Ты мог зайти в столовую в Туле, Риге или Новосибирске — и везде "Оливье” был одинаковый. Потому что рецепты не "меняли по вдохновению шефа”. ГОСТ — это была кулинарная конституция.
Поднос, очередь, халат — и уют
Да, было шумно, пахло капустой и пирогами, но атмосфера — как в школьной столовой. Своё.
Сегодня в кафе красиво. Но не всегда тепло.
Не ресторан — но семья
Советская столовая кормила всех — студента, рабочего, профессора. И никто не чувствовал себя "не на месте”. Там было не модно, а по-человечески. И главное — поесть, а не "посидеть красиво”.
Обед за 32 копейки — это не про цену. Это про простую еду, приготовленную честно, с расчётом не на лайки, а на сытую жизнь. Современным кафе не хватает именно этого: душевности, простоты и настоящего вкуса..
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