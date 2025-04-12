Советский обед за 32 копейки: чего не хватает в современных кафе

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда-то 32 копейки были не просто монетами — это был обед. Настоящий. Суп, второе и компот.

Фото: flickr.com by Торнэ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка в кафе

Сегодня за такие деньги в кафе тебе даже "здравствуйте” не скажут. Но дело не в цене — дело во вкусе, духе и простоте, которые ушли вместе со столовками СССР.

Вкус без понтов

В советской столовой никто не играл в "фьюжн” и "подачу”.

Суп — горячий, с картошкой, капустой, лавровым листом

Котлета — румяная, с подливкой, с пюре и маринованным огурцом

Компот — из сушёных яблок, тёплый и настоящий

Без листочка мяты сверху, без бальзамического крема. Но душевно, вкусно и на весь день.

Еда по ГОСТу — стабильность вкуса

Ты мог зайти в столовую в Туле, Риге или Новосибирске — и везде "Оливье” был одинаковый. Потому что рецепты не "меняли по вдохновению шефа”. ГОСТ — это была кулинарная конституция.

Поднос, очередь, халат — и уют

Да, было шумно, пахло капустой и пирогами, но атмосфера — как в школьной столовой. Своё.

Тётя с половником

Ветеран с газовой горелкой у окна

Ребёнок, ворующий булочку

Мужик с оторванной пуговицей, но с горячей тарелкой супа

Сегодня в кафе красиво. Но не всегда тепло.

Не ресторан — но семья

Советская столовая кормила всех — студента, рабочего, профессора. И никто не чувствовал себя "не на месте”. Там было не модно, а по-человечески. И главное — поесть, а не "посидеть красиво”.

Обед за 32 копейки — это не про цену. Это про простую еду, приготовленную честно, с расчётом не на лайки, а на сытую жизнь. Современным кафе не хватает именно этого: душевности, простоты и настоящего вкуса..