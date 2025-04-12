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ТОП-5 самых вкусных пирожков из кулинарии СССР

2:20
Еда

В советской кулинарии пирожки были не просто едой — это был ритуал детства, перекус студента, обед рабочего и забота бабушки в одном.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Пирожки продавались в буфетах, в школьных столовках, на вокзалах — и их вкус не забывается до сих пор. Вот пятёрка самых любимых и легендарных.

1. С капустой — хрустящие, как из булочной

Классика жанра. Тесто слегка сладкое, начинка — капуста с луком, иногда с яйцом или томатной пастой.

  • Обжаренные в масле до золотистой корочки
  • Или печёные — с лёгким блеском сверху

Эти пирожки пахли "по-домашнему” и были символом уюта.

2. С картошкой — сытно, просто и по-человечески

Начинка — пюре с поджаренным луком. Иногда добавляли грибочки. Картофельные пирожки были дешёвым, но сытным вариантом — и в буфетах их сметали первыми.

Особенно хороши были тёплыми, с румяной корочкой и стаканом киселя рядом.

3. С повидлом — для сладкоежек и школьников

С густым, тягучим яблочным или сливовым повидлом внутри. Иногда оно вытекало сбоку — значит, пирожок настоящий!

  • Запечённые, присыпанные сахарной пудрой
  • Мягкие, как подушка из теста

Лучший десерт в школьной столовке после манной каши.

4. С мясом — редкость и праздник

Это уже почти деликатес. Говядина или смесь с луком, иногда с яйцом. Порой — остатки с ужина. Пирожки с мясом любили на вокзалах, в кулинариях и на базаре.

Горячие, ароматные, жирные — как подарок в серый день.

5. С рисом и яйцом — дачные и нежные

Любимые в сезон, особенно весной. Начинка — отварной рис, варёное яйцо, чуть зелёного лука или укропа. Лёгкие, почти диетические — идеальны "в дорогу” или в ланч-бокс советского школьника.

Советские пирожки были не только едой — они были воспоминанием, теплом, заботой. Сегодня их можно повторить по рецептам бабушек, но вкус той самой "капусты с детства” — он живёт в памяти. А значит — мы его никогда не потеряем.

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Пирожки с капустой как в СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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