Забудьте про картошку: гарниры, которые делают шашлык легче

Шашлык — это всегда вкусно, особенно на свежем воздухе. Но если вы хотите получить не только гастрономическое удовольствие, но и пользу, стоит внимательно подойти к выбору гарнира. И, как ни странно, картофель лучше оставить в стороне.
Диетолог Елена Соломатина объяснила, что картофель богат крахмалом, а это — не лучшее сочетание с жирным мясом. Такая комбинация может замедлить пищеварение, вызвать тяжесть в желудке и лишить вас лёгкости, которой так хочется на природе.
Для запекания на мангале идеально подходят:
болгарский перец,
баклажаны,
кабачки,
томаты,
лук.
Эти овощи пропитываются дымком, раскрывают свой вкус и гармонично сочетаются с мясом, не перегружая пищеварительную систему.
В свежем виде подойдут:
огурцы,
редис,
листовой салат,
свежая зелень,
сочные помидоры.
Они освежают, насыщают витаминами и создают баланс с насыщенным вкусом шашлыка.
Лёгкие малосольные огурцы или томаты не только придают пикантности, но и снижают жирность блюда, добавляя хруст и свежесть. Отличный выбор, если хочется чего-то традиционного, но не тяжёлого.
богаты антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные соединения, образующиеся при жарке,
содержат клетчатку, улучшающую пищеварение,
насыщают витаминами и минералами, поддерживая иммунитет и общее самочувствие.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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