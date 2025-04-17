Забудьте про картошку: гарниры, которые делают шашлык легче

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык — это всегда вкусно, особенно на свежем воздухе. Но если вы хотите получить не только гастрономическое удовольствие, но и пользу, стоит внимательно подойти к выбору гарнира. И, как ни странно, картофель лучше оставить в стороне.

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Почему не картошка

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что картофель богат крахмалом, а это — не лучшее сочетание с жирным мясом. Такая комбинация может замедлить пищеварение, вызвать тяжесть в желудке и лишить вас лёгкости, которой так хочется на природе.

Лучшие друзья шашлыка — овощи

Для запекания на мангале идеально подходят:

болгарский перец,

баклажаны,

кабачки,

томаты,

лук.

Эти овощи пропитываются дымком, раскрывают свой вкус и гармонично сочетаются с мясом, не перегружая пищеварительную систему.

В свежем виде подойдут:

огурцы,

редис,

листовой салат,

свежая зелень,

сочные помидоры.

Они освежают, насыщают витаминами и создают баланс с насыщенным вкусом шашлыка.

Малосольные овощи — пикантный акцент

Лёгкие малосольные огурцы или томаты не только придают пикантности, но и снижают жирность блюда, добавляя хруст и свежесть. Отличный выбор, если хочется чего-то традиционного, но не тяжёлого.

Польза овощей рядом с мясом:

богаты антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные соединения, образующиеся при жарке,

содержат клетчатку, улучшающую пищеварение,

насыщают витаминами и минералами, поддерживая иммунитет и общее самочувствие.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

