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Котлеты без жарки и лишнего жира: мультиварка знает, как

2:05
Еда

Если хочется вкусно, сытно и без чувства вины — самое время достать мультиварку. В ней можно приготовить котлеты на пару, которые сохраняют максимум пользы и при этом остаются невероятно мягкими и ароматными. Главное — знать пару хитростей и выбрать правильные ингредиенты.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Какие котлеты подойдут

Готовить можно как из домашнего фарша, так и из качественных магазинных заготовок.

Но если хочется быть уверенным в составе — лучше собрать всё самостоятельно:

  • мясо,

  • овощи,

  • специи — и ничего лишнего.

Какой фарш выбрать

Для диетических котлет идеально подойдут:

  • курица,

  • индейка,

  • нежирная говядина,

  • или их смесь (например, говядина и свинина в пропорции 70/30).

Мясо можно дополнить овощами, чтобы сделать вкус более мягким, а структуру — сочной.

Идеальный рецепт котлет для мультиварки:

Ингредиенты:

  • Фарш (куриный или индюшиный) — 700 г

  • Картофель — 2 крупных

  • Лук — 1 шт.

  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

  • Соль, специи — по вкусу

Дополнительно по желанию:

  • яйцо,

  • вымоченный в молоке хлеб,

  • тёртая морковь или кабачок для сочности,

  • немного чеснока.

Как готовить:

  1. Подготовьте овощи:
    Картофель натрите на крупной тёрке, лук и зелень — мелко порубите.

  2. Смешайте всё с фаршем, добавьте специи.
    Хорошо вымесите — фарш должен быть однородным и плотным.

  3. Сформируйте котлеты.
    Руками сделайте круглые или овальные заготовки.

  4. Готовьте на пару в мультиварке 30 минут.
    Разложите котлеты в чаше для паровой варки, плотно, но не внахлёст.

Маленькие секреты большого вкуса

  • Добавьте немного ледяной воды или кубик льда в фарш — это сохранит сочность.

  • Не бойтесь овощей — кабачок, морковь, брокколи не испортят вкус, а сделают блюдо ещё полезнее.

  • Подавайте с отварной крупой, свежим салатом или йогуртовым соусом.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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