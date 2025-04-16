Котлеты без жарки и лишнего жира: мультиварка знает, как

Если хочется вкусно, сытно и без чувства вины — самое время достать мультиварку. В ней можно приготовить котлеты на пару, которые сохраняют максимум пользы и при этом остаются невероятно мягкими и ароматными. Главное — знать пару хитростей и выбрать правильные ингредиенты.
Готовить можно как из домашнего фарша, так и из качественных магазинных заготовок.
Но если хочется быть уверенным в составе — лучше собрать всё самостоятельно:
мясо,
овощи,
специи — и ничего лишнего.
Для диетических котлет идеально подойдут:
курица,
индейка,
нежирная говядина,
или их смесь (например, говядина и свинина в пропорции 70/30).
Мясо можно дополнить овощами, чтобы сделать вкус более мягким, а структуру — сочной.
Ингредиенты:
Фарш (куриный или индюшиный) — 700 г
Картофель — 2 крупных
Лук — 1 шт.
Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
Соль, специи — по вкусу
Дополнительно по желанию:
яйцо,
вымоченный в молоке хлеб,
тёртая морковь или кабачок для сочности,
немного чеснока.
Подготовьте овощи:
Картофель натрите на крупной тёрке, лук и зелень — мелко порубите.
Смешайте всё с фаршем, добавьте специи.
Хорошо вымесите — фарш должен быть однородным и плотным.
Сформируйте котлеты.
Руками сделайте круглые или овальные заготовки.
Готовьте на пару в мультиварке 30 минут.
Разложите котлеты в чаше для паровой варки, плотно, но не внахлёст.
Добавьте немного ледяной воды или кубик льда в фарш — это сохранит сочность.
Не бойтесь овощей — кабачок, морковь, брокколи не испортят вкус, а сделают блюдо ещё полезнее.
Подавайте с отварной крупой, свежим салатом или йогуртовым соусом.
Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
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Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.