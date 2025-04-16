Котлеты без жарки и лишнего жира: мультиварка знает, как

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется вкусно, сытно и без чувства вины — самое время достать мультиварку. В ней можно приготовить котлеты на пару, которые сохраняют максимум пользы и при этом остаются невероятно мягкими и ароматными. Главное — знать пару хитростей и выбрать правильные ингредиенты.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Какие котлеты подойдут

Готовить можно как из домашнего фарша, так и из качественных магазинных заготовок.

Но если хочется быть уверенным в составе — лучше собрать всё самостоятельно:

мясо,

овощи,

специи — и ничего лишнего.

Какой фарш выбрать

Для диетических котлет идеально подойдут:

курица,

индейка,

нежирная говядина,

или их смесь (например, говядина и свинина в пропорции 70/30).

Мясо можно дополнить овощами, чтобы сделать вкус более мягким, а структуру — сочной.

Идеальный рецепт котлет для мультиварки:

Ингредиенты:

Фарш (куриный или индюшиный) — 700 г

Картофель — 2 крупных

Лук — 1 шт.

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Соль, специи — по вкусу

Дополнительно по желанию:

яйцо,

вымоченный в молоке хлеб,

тёртая морковь или кабачок для сочности,

немного чеснока.

Как готовить:

Подготовьте овощи:

Картофель натрите на крупной тёрке, лук и зелень — мелко порубите. Смешайте всё с фаршем, добавьте специи.

Хорошо вымесите — фарш должен быть однородным и плотным. Сформируйте котлеты.

Руками сделайте круглые или овальные заготовки. Готовьте на пару в мультиварке 30 минут.

Разложите котлеты в чаше для паровой варки, плотно, но не внахлёст.

Маленькие секреты большого вкуса

Добавьте немного ледяной воды или кубик льда в фарш — это сохранит сочность.

Не бойтесь овощей — кабачок, морковь, брокколи не испортят вкус, а сделают блюдо ещё полезнее.

Подавайте с отварной крупой, свежим салатом или йогуртовым соусом.

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.



