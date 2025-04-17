Какие специи раскроют свинину по-новому: подборка от шефа

Вкусный шашлык начинается не только с мяса, но и с правильных специй. Особенно если речь идёт о свинине — сочной, жирной, ароматной. Чтобы она заиграла по-настоящему, стоит подобрать травы и пряности, которые не забивают вкус, а подчёркивают его, советует шеф-повар Виктор Чернов.
Добавляет лёгкую свежесть, сглаживает жирность мяса. Идеален для маринадов и запекания.
Даёт хвойно-цитрусовые нотки, которые делают свинину более благородной. Особенно хорошо раскрывается при запекании на углях или в духовке.
Эта универсальная средиземноморская трава отлично сочетается практически с любым мясом, включая свинину. Придаёт лёгкий пряный фон.
Дуэт, который нельзя недооценивать:
Паприка — мягкая, сладковато-дымная, делает корочку румяной и аппетитной.
Зира (кумин) — даёт лёгкий восточный акцент, усиливая вкус мяса и маринада.
Сухие ягоды добавляют кислинку и яркость. Особенно хороши в тушёных или запечённых блюдах.
Нетипичный ингредиент, но именно они придают тонкий древесный аромат, как будто мясо готовили в сосновом лесу. Работают особенно хорошо в горячих блюдах.
Не перебарщивайте: мясо должно оставаться главным героем.
Лучше заранее смешать специи с маслом или йогуртом — так они лучше проникают в структуру мяса.
Дайте маринаду настояться минимум 1–2 часа, а лучше — ночь.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.
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