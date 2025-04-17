Какие специи раскроют свинину по-новому: подборка от шефа

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный шашлык начинается не только с мяса, но и с правильных специй. Особенно если речь идёт о свинине — сочной, жирной, ароматной. Чтобы она заиграла по-настоящему, стоит подобрать травы и пряности, которые не забивают вкус, а подчёркивают его, советует шеф-повар Виктор Чернов.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

Лучшие специи для свинины: от классики до неожиданных акцентов

1. Базилик (сушёный)

Добавляет лёгкую свежесть, сглаживает жирность мяса. Идеален для маринадов и запекания.

2. Розмарин

Даёт хвойно-цитрусовые нотки, которые делают свинину более благородной. Особенно хорошо раскрывается при запекании на углях или в духовке.

3. Орегано

Эта универсальная средиземноморская трава отлично сочетается практически с любым мясом, включая свинину. Придаёт лёгкий пряный фон.

4. Паприка и зира

Дуэт, который нельзя недооценивать:

Паприка — мягкая, сладковато-дымная, делает корочку румяной и аппетитной.

Зира (кумин) — даёт лёгкий восточный акцент, усиливая вкус мяса и маринада.

5. Барбарис

Сухие ягоды добавляют кислинку и яркость. Особенно хороши в тушёных или запечённых блюдах.

6. Можжевеловые ягоды

Нетипичный ингредиент, но именно они придают тонкий древесный аромат, как будто мясо готовили в сосновом лесу. Работают особенно хорошо в горячих блюдах.

Как использовать специи правильно:

Не перебарщивайте: мясо должно оставаться главным героем.

Лучше заранее смешать специи с маслом или йогуртом — так они лучше проникают в структуру мяса.

Дайте маринаду настояться минимум 1–2 часа, а лучше — ночь.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.



