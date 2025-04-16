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Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо

1:51
Еда

У хорошего шашлыка нет права на ошибку. Тут важны не только маринад и мясо, но и время на огне, которое может сделать блюдо либо шедевром, либо сухим провалом. Как правильно рассчитать прожарку — рассказали эксперты портала "Едим Дома".

шашлык
Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain
шашлык

Главное — не передержать

Время жарки зависит от двух вещей:

  1. Толщины кусков — чем крупнее, тем дольше.

  2. Типа мяса — каждый вид готовится по-своему.

Вот ориентиры:

  • Свинина и баранина — 15-20 минут

  • Говядина — до 30 минут

  • Курица и индейка — 15-18 минут

"Свинину и курицу всегда нужно доводить до полной готовности. А вот говядину и баранину можно жарить с разной степенью прожарки — от medium rare до well done", — уточняют эксперты.

Как понять, что мясо "взялось"

Как только шампур попал на раскалённый мангал, засекайте 30-40 секунд. За это время образуется аппетитная корочка. Потом переверните — и повторите.

Далее — регулярно переворачивайте и следите за мясом. Проверка — простая:
Сделайте надрез на самом толстом куске. Если выделяется прозрачный сок — шашлык готов. Мутный — держите ещё.

Пламя — враг шашлыка

  • Жар нужен от углей, а не от огня.

  • Если вспыхнуло пламя — присыпьте солью, а не заливайте водой: вода остудит мангал.

  • И никакого алкоголя! Поливка шашлыка вином или водкой сушит мясо, а не делает его ароматнее.

Вишенка на мангале: детали, которые решают

  • Не накалывайте мясо часто — оно теряет сок.

  • Используйте шампуры одинаковой толщины, чтобы всё жарилось равномерно.

  • Дайте мясу отдохнуть пару минут после жарки — оно станет ещё сочнее.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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