Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

У хорошего шашлыка нет права на ошибку. Тут важны не только маринад и мясо, но и время на огне, которое может сделать блюдо либо шедевром, либо сухим провалом. Как правильно рассчитать прожарку — рассказали эксперты портала "Едим Дома".

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain шашлык

Главное — не передержать

Время жарки зависит от двух вещей:

Толщины кусков — чем крупнее, тем дольше. Типа мяса — каждый вид готовится по-своему.

Вот ориентиры:

Свинина и баранина — 15-20 минут

Говядина — до 30 минут

Курица и индейка — 15-18 минут

"Свинину и курицу всегда нужно доводить до полной готовности. А вот говядину и баранину можно жарить с разной степенью прожарки — от medium rare до well done", — уточняют эксперты.

Как понять, что мясо "взялось"

Как только шампур попал на раскалённый мангал, засекайте 30-40 секунд. За это время образуется аппетитная корочка. Потом переверните — и повторите.

Далее — регулярно переворачивайте и следите за мясом. Проверка — простая:

Сделайте надрез на самом толстом куске. Если выделяется прозрачный сок — шашлык готов. Мутный — держите ещё.

Пламя — враг шашлыка

Жар нужен от углей, а не от огня.

Если вспыхнуло пламя — присыпьте солью, а не заливайте водой: вода остудит мангал.

И никакого алкоголя! Поливка шашлыка вином или водкой сушит мясо, а не делает его ароматнее.

Вишенка на мангале: детали, которые решают

Не накалывайте мясо часто — оно теряет сок.

Используйте шампуры одинаковой толщины, чтобы всё жарилось равномерно.

Дайте мясу отдохнуть пару минут после жарки — оно станет ещё сочнее.

Уточнения

Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.

