Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо

У хорошего шашлыка нет права на ошибку. Тут важны не только маринад и мясо, но и время на огне, которое может сделать блюдо либо шедевром, либо сухим провалом. Как правильно рассчитать прожарку — рассказали эксперты портала "Едим Дома".
Время жарки зависит от двух вещей:
Толщины кусков — чем крупнее, тем дольше.
Типа мяса — каждый вид готовится по-своему.
Вот ориентиры:
Свинина и баранина — 15-20 минут
Говядина — до 30 минут
Курица и индейка — 15-18 минут
"Свинину и курицу всегда нужно доводить до полной готовности. А вот говядину и баранину можно жарить с разной степенью прожарки — от medium rare до well done", — уточняют эксперты.
Как только шампур попал на раскалённый мангал, засекайте 30-40 секунд. За это время образуется аппетитная корочка. Потом переверните — и повторите.
Далее — регулярно переворачивайте и следите за мясом. Проверка — простая:
Сделайте надрез на самом толстом куске. Если выделяется прозрачный сок — шашлык готов. Мутный — держите ещё.
Жар нужен от углей, а не от огня.
Если вспыхнуло пламя — присыпьте солью, а не заливайте водой: вода остудит мангал.
И никакого алкоголя! Поливка шашлыка вином или водкой сушит мясо, а не делает его ароматнее.
Не накалывайте мясо часто — оно теряет сок.
Используйте шампуры одинаковой толщины, чтобы всё жарилось равномерно.
Дайте мясу отдохнуть пару минут после жарки — оно станет ещё сочнее.
Манга́л — жаровня у народов Ближнего Востока, медная чаша на ножках с широкими горизонтальными полями, двумя ручками для переноски и полусферической крышкой.
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