Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии

Пасха — это праздник символов, и ярко окрашенные яйца — один из главных. Особенно красиво смотрится насыщенный красный цвет, глубокий, с переливами, словно драгоценный камень. И для его создания не нужны искусственные красители — всё, что нужно, у вас уже есть на кухне.
Белые яйца — 4-6 шт.
(Можно использовать и коричневые, но цвет будет более приглушённый)
Свёкла — 2-3 средние штуки
Свежий хрен (натёртый) — 1-2 ст. л.
Уксус — 2 ст. л.
Вода — 500 мл
Подготовка отвара:
Очистите свёклу и натрите на крупной тёрке. Переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте хрен. Варите на слабом огне 20 минут — это и будет основа вашего натурального красителя.
Добавление уксуса:
Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Уксус не только закрепляет цвет, но и усиливает его насыщенность.
Окрашивание:
Положите в тёплый отвар вымытые сырые яйца. Варите 10 минут. После этого не спешите — оставьте яйца в отваре остывать. Чем дольше — тем ярче и насыщеннее будет цвет. Идеально — оставить на ночь.
Финальный штрих:
Осторожно достаньте яйца шумовкой, дайте стечь лишней жидкости, обсушите на бумажном полотенце. Затем аккуратно протрите каплей растительного масла — и получите глянцевую, праздничную поверхность.
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То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.