Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крис Мартин из Coldplay посвятил песню российскому фанату и намекнул на концерт в России
Юрий Лоза высказался о бесплатных концертах: где справедливость, если футболисты получают миллионы?
Хитрый способ стать сильнее без гантелей и беговых дорожек
Чумаков удивил заявлением о дружбе между мужчиной и женщиной: всё упирается в сексуальность
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото

Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии

1:37
Еда

Пасха — это праздник символов, и ярко окрашенные яйца — один из главных. Особенно красиво смотрится насыщенный красный цвет, глубокий, с переливами, словно драгоценный камень. И для его создания не нужны искусственные красители — всё, что нужно, у вас уже есть на кухне.

Пасхальные яйца
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license
Пасхальные яйца

Что потребуется:

  • Белые яйца — 4-6 шт.
    (Можно использовать и коричневые, но цвет будет более приглушённый)

  • Свёкла — 2-3 средние штуки

  • Свежий хрен (натёртый) — 1-2 ст. л.

  • Уксус — 2 ст. л.

  • Вода — 500 мл

Как покрасить яйца в рубиновый оттенок:

  1. Подготовка отвара:
    Очистите свёклу и натрите на крупной тёрке. Переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте хрен. Варите на слабом огне 20 минут — это и будет основа вашего натурального красителя.

  2. Добавление уксуса:
    Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Уксус не только закрепляет цвет, но и усиливает его насыщенность.

  3. Окрашивание:
    Положите в тёплый отвар вымытые сырые яйца. Варите 10 минут. После этого не спешите — оставьте яйца в отваре остывать. Чем дольше — тем ярче и насыщеннее будет цвет. Идеально — оставить на ночь.

  4. Финальный штрих:
    Осторожно достаньте яйца шумовкой, дайте стечь лишней жидкости, обсушите на бумажном полотенце. Затем аккуратно протрите каплей растительного масла — и получите глянцевую, праздничную поверхность.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире
Домашние животные
Эти три породы кошек признаны самыми умными в мире Аудио 
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Авто
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Последние материалы
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото
Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара
Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера
Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале
Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.