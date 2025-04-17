Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасха — это праздник символов, и ярко окрашенные яйца — один из главных. Особенно красиво смотрится насыщенный красный цвет, глубокий, с переливами, словно драгоценный камень. И для его создания не нужны искусственные красители — всё, что нужно, у вас уже есть на кухне.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kroton is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license Пасхальные яйца

Что потребуется:

Белые яйца — 4-6 шт.

(Можно использовать и коричневые, но цвет будет более приглушённый)

Свёкла — 2-3 средние штуки

Свежий хрен (натёртый) — 1-2 ст. л.

Уксус — 2 ст. л.

Вода — 500 мл

Как покрасить яйца в рубиновый оттенок:

Подготовка отвара:

Очистите свёклу и натрите на крупной тёрке. Переложите в кастрюлю, залейте водой и добавьте хрен. Варите на слабом огне 20 минут — это и будет основа вашего натурального красителя. Добавление уксуса:

Снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Уксус не только закрепляет цвет, но и усиливает его насыщенность. Окрашивание:

Положите в тёплый отвар вымытые сырые яйца. Варите 10 минут. После этого не спешите — оставьте яйца в отваре остывать. Чем дольше — тем ярче и насыщеннее будет цвет. Идеально — оставить на ночь. Финальный штрих:

Осторожно достаньте яйца шумовкой, дайте стечь лишней жидкости, обсушите на бумажном полотенце. Затем аккуратно протрите каплей растительного масла — и получите глянцевую, праздничную поверхность.