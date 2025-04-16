Костёр, казан и мясо: три блюда, которые станут хитом пикника

Плов — это классика. Но если у вас есть казан и костёр, не ограничивайтесь только им! Шеф-повар Алексей Беседин рассказал, какие ещё блюда получаются особенно вкусными на открытом огне. Эти рецепты с дымком и ароматом специй станут настоящими героями пикника.
На первое место шеф-повар поставил дымдаму — национальное узбекское блюдо, которое готовится медленно и слоями.
«Сначала — мясо, потом — овощи, картофель, зелень, томаты. Всё накрывается капустными листьями, которые создают эффект пропаривания. В результате — невероятный вкус и максимум пользы», — объясняет Беседин.
Блюдо получается сочным, насыщенным и буквально пропитанным ароматом костра и трав.
Густой суп или жаркое с лапшой — лагман отлично чувствует себя в казане. В нём идеально обжариваются мясо, овощи, чеснок, лапша, а затем всё заливается водой или бульоном и тушится.
«Можно сделать как суп-лагман, так и жареную версию — оба варианта хороши и сытны», — советует шеф.
Лагман особенно хорош в прохладную погоду: насыщает и согревает.
Это блюдо — для тех, кто любит по-простому, но с размахом. Ягнёнок обжаривается в большом количестве масла вместе с картошкой и луком. И всё — никаких сложностей.
«Главное — не жалейте масла и готовьте на сильном огне. Тогда получите хрустящую корочку и сочную середину», — советует Беседин.
Простой состав компенсируется мощным вкусом. Такое блюдо быстро собирает гостей к столу.
Каза́н — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.
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