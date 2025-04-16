Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти цвета на кухонных досках — не украшение: вот что они на самом деле значат
Аэрофлот СССР. Летим из Москвы в Сибирь (примерно 1980-е)
Между шпильками и слезами: как финал Mrs. Globe превратился в трибуну силы
Отпуск растворился, как мазут в море: 26 туристов остались без денег и отдыха
Курорт вслепую: что встретило россиян в раю, где отключили свет и совесть
Кальций уходит молча: что вы делаете не так — и теряете крепкие кости
Замена Алану Рикману найдена?: Паапа Эссьеду высказался о роли Снейпа в сериале о Гарри Поттере
Малина без вредителей и с максимальным вкусом — инструкция весны
Без спортзала и затрат: руки, от которых невозможно отвести взгляд

Костёр, казан и мясо: три блюда, которые станут хитом пикника

2:03
Еда

Плов — это классика. Но если у вас есть казан и костёр, не ограничивайтесь только им! Шеф-повар Алексей Беседин рассказал, какие ещё блюда получаются особенно вкусными на открытом огне. Эти рецепты с дымком и ароматом специй станут настоящими героями пикника.

казан
Фото: Freepik by cookie_studio is licensed under Рublic domain
казан

1. Дымдама (димлама): ароматный овощной шедевр

На первое место шеф-повар поставил дымдаму — национальное узбекское блюдо, которое готовится медленно и слоями.

«Сначала — мясо, потом — овощи, картофель, зелень, томаты. Всё накрывается капустными листьями, которые создают эффект пропаривания. В результате — невероятный вкус и максимум пользы», — объясняет Беседин.

Блюдо получается сочным, насыщенным и буквально пропитанным ароматом костра и трав.

2. Лагман в казане: и первое, и второе одновременно

Густой суп или жаркое с лапшой — лагман отлично чувствует себя в казане. В нём идеально обжариваются мясо, овощи, чеснок, лапша, а затем всё заливается водой или бульоном и тушится.

«Можно сделать как суп-лагман, так и жареную версию — оба варианта хороши и сытны», — советует шеф.

Лагман особенно хорош в прохладную погоду: насыщает и согревает.

3. Казан-кебаб: мясо, картошка, лук и ничего лишнего

Это блюдо — для тех, кто любит по-простому, но с размахом. Ягнёнок обжаривается в большом количестве масла вместе с картошкой и луком. И всё — никаких сложностей.

«Главное — не жалейте масла и готовьте на сильном огне. Тогда получите хрустящую корочку и сочную середину», — советует Беседин.

Простой состав компенсируется мощным вкусом. Такое блюдо быстро собирает гостей к столу.

Уточнения

Каза́н — традиционный восточный литой металлический котёл с полукруглым дном для приготовления пищи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда
Домашние животные
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда Аудио 
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Летим из Москвы в Сибирь (примерно 1980-е)
Малина без вредителей и с максимальным вкусом — инструкция весны
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха
Без спортзала и затрат: руки, от которых невозможно отвести взгляд
Полгода без пошлин: Канада смягчила удар по американскому импорту
Золото с привкусом страха: как сребролюбие делает нас рабами вещей
Поцелованные музой: жители деревни Минео рождаются поэтами благодаря древней силе — что это?
Комнатные цветы, которые перекрывают женское счастье
Обществознание — больше чем предмет. Ольга Вертей объясняет, как экзамен по жизни может изменить судьбу школьника
Тайна персонажа Аноры раскрыта: стало известно, кто мог сыграть роль в фильме вместо Эйдельштейна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.