ТОП-5 советских салатов, в которых нет логики, но есть любовь

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская кухня была не про фьюжн или эстетику. Это была кухня "из того, что есть”, но с душой, заботой и капелькой майонеза.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оливье

Например, салаты могли сочетать селёдку с яблоками, горошек с яйцом, а варёную колбасу — буквально со всем. Вот пять салатов, которые звучат безумно, но работают как ностальгическая машина времени.

1. "Сельдь под шубой" — рыбка в шубе

Казалось бы: селёдка, свёкла, картошка, яйцо, майонез.

Звучит странно? Ещё и слоями! Но это был король новогоднего стола, и без него было не то.

"Шубу попробуй, не обидь хозяйку!" — и ты ел, и было вкусно. Всегда.

2. "Мимоза" — когда рыба с маслом и яйцом превращалась в праздник

Консервы (обычно сайра или горбуша), сливочное масло, яйца, сыр, лук — всё слоями и под майонез.

Масло могло быть заморожено и натёрто

Яйца — обязательно через тёрку

Всё выглядело как тортик, но солёный

Звучит как ошибка, но на вкус — чистый кайф.

3. "Оливье по-советски" — король нелепых комбинаций

От классического французского остались разве что… мечты. Советский Оливье — это:

Варёная колбаса

Картошка, морковка, яйцо

Солёные огурцы и зелёный горошек

Ну и, конечно, майонез "Провансаль”.

Логики нет, но это главная звезда Нового года.

4. "Салат с крабовыми палочками" — фальшивка, но любимая

Крабов не было, но были крабовые палочки. И с ними делали салат с:

Кукурузой

Варёными яйцами

Рисом

Майонезом (а ты как думал?).

Этот салат кричал: "У нас праздник! Даже палочки достали!”.

5. "Салат из свёклы, чеснока и майонеза" — три компонента, а эффект "вау"

Натёртая свёкла, раздавленный чеснок, ложка-другая майонеза — всё. Выглядит просто, звучит странно, но вкус — как будто дома у тёти на даче.

Он был и закуской, и гарниром, и способом сплотить семью.

Советские салаты не поддаются логике, но они работают на эмоциях, воспоминаниях и майонезе. И пусть в них смешано несмешиваемое — зато вкусно, по-настоящему и с любовью. Потому что в СССР салаты были не про гастрономию, а про заботу, стол на праздник и чувство, что всё будет хорошо.