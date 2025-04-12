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ТОП-5 советских салатов, в которых нет логики, но есть любовь

2:37
Еда

Советская кухня была не про фьюжн или эстетику. Это была кухня "из того, что есть”, но с душой, заботой и капелькой майонеза.

Оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оливье

Например, салаты могли сочетать селёдку с яблоками, горошек с яйцом, а варёную колбасу — буквально со всем. Вот пять салатов, которые звучат безумно, но работают как ностальгическая машина времени.

1. "Сельдь под шубой" — рыбка в шубе

Казалось бы: селёдка, свёкла, картошка, яйцо, майонез.
Звучит странно? Ещё и слоями! Но это был король новогоднего стола, и без него было не то.

"Шубу попробуй, не обидь хозяйку!" — и ты ел, и было вкусно. Всегда.

2. "Мимоза" — когда рыба с маслом и яйцом превращалась в праздник

Консервы (обычно сайра или горбуша), сливочное масло, яйца, сыр, лук — всё слоями и под майонез.

  • Масло могло быть заморожено и натёрто
  • Яйца — обязательно через тёрку
  • Всё выглядело как тортик, но солёный

Звучит как ошибка, но на вкус — чистый кайф.

3. "Оливье по-советски" — король нелепых комбинаций

От классического французского остались разве что… мечты. Советский Оливье — это:

  • Варёная колбаса
  • Картошка, морковка, яйцо
  • Солёные огурцы и зелёный горошек
  • Ну и, конечно, майонез "Провансаль”.

Логики нет, но это главная звезда Нового года.

4. "Салат с крабовыми палочками" — фальшивка, но любимая

Крабов не было, но были крабовые палочки. И с ними делали салат с:

  • Кукурузой
  • Варёными яйцами
  • Рисом
  • Майонезом (а ты как думал?).

Этот салат кричал: "У нас праздник! Даже палочки достали!”.

5. "Салат из свёклы, чеснока и майонеза" — три компонента, а эффект "вау"

Натёртая свёкла, раздавленный чеснок, ложка-другая майонеза — всё. Выглядит просто, звучит странно, но вкус — как будто дома у тёти на даче.

Он был и закуской, и гарниром, и способом сплотить семью.

Советские салаты не поддаются логике, но они работают на эмоциях, воспоминаниях и майонезе. И пусть в них смешано несмешиваемое — зато вкусно, по-настоящему и с любовью. Потому что в СССР салаты были не про гастрономию, а про заботу, стол на праздник и чувство, что всё будет хорошо.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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