Румяные, сытные, родные: идеальный рецепт пирожков

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Скорее всего, вы помните их с самого раннего детства — золотистые пирожки с яйцом и рисом, горячие, ароматные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Это не просто выпечка, а кусочек домашнего уюта, который пахнет теплом кухни, заботой и чем-то очень личным. И да — они могут быть не только вкусными, но и полезными, если знать пару хитростей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Крокеты

Что нужно для теста:

Мука — 2 стакана

Сухие дрожжи — 2 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Соль — щепотка

Яйцо — 1 шт.

Кефир — 150 мл

Сливочный маргарин — 50 г

Начинка:

Яйца варёные — 4 шт.

Варёный рис — 70 г

Соль и молотый перец — по вкусу

Для румяной корочки:

Яйцо для смазывания

Как приготовить пирожки:

Замешиваем тесто:

Просейте муку, добавьте дрожжи, соль, сахар. В отдельной миске соедините тёплый кефир, растопленный и остывший маргарин, яйцо. Смешайте с мукой и замесите тесто. Оставьте на 1 час в тёплом месте — оно должно вырасти. Начинка:

Мелко нарежьте варёные яйца, смешайте с рисом, добавьте соль и немного перца. Начинка должна быть ароматной и сытной. Формируем пирожки:

Обомните тесто, раскатайте и вырежьте кружочки. В центр кладите начинку, аккуратно защипывайте края. Выложите на противень, накройте полотенцем и дайте постоять 10 минут. Выпечка:

Смажьте пирожки взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Как сделать пирожки ещё полезнее:

Замените часть пшеничной муки на цельнозерновую — больше клетчатки и пользы.

Добавьте в начинку зелень: укроп, петрушку или зелёный лук — и вкус, и витамины.

Для лёгкого варианта можно использовать кефирное бездрожжевое тесто или даже запекать пирожки в форме мини-запеканок.

Пирожки с яйцом и рисом — это не просто выпечка, это уют в еде. Добавьте немного фантазии — и традиционное блюдо станет настоящим хитом вашей кухни.

Уточнения

Пирожо́к — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».



