Румяные, сытные, родные: идеальный рецепт пирожков

Скорее всего, вы помните их с самого раннего детства — золотистые пирожки с яйцом и рисом, горячие, ароматные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Это не просто выпечка, а кусочек домашнего уюта, который пахнет теплом кухни, заботой и чем-то очень личным. И да — они могут быть не только вкусными, но и полезными, если знать пару хитростей.
Мука — 2 стакана
Сухие дрожжи — 2 ч. л.
Сахар — 2 ч. л.
Соль — щепотка
Яйцо — 1 шт.
Кефир — 150 мл
Сливочный маргарин — 50 г
Начинка:
Яйца варёные — 4 шт.
Варёный рис — 70 г
Соль и молотый перец — по вкусу
Для румяной корочки:
Яйцо для смазывания
Замешиваем тесто:
Просейте муку, добавьте дрожжи, соль, сахар. В отдельной миске соедините тёплый кефир, растопленный и остывший маргарин, яйцо. Смешайте с мукой и замесите тесто. Оставьте на 1 час в тёплом месте — оно должно вырасти.
Начинка:
Мелко нарежьте варёные яйца, смешайте с рисом, добавьте соль и немного перца. Начинка должна быть ароматной и сытной.
Формируем пирожки:
Обомните тесто, раскатайте и вырежьте кружочки. В центр кладите начинку, аккуратно защипывайте края. Выложите на противень, накройте полотенцем и дайте постоять 10 минут.
Выпечка:
Смажьте пирожки взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.
Замените часть пшеничной муки на цельнозерновую — больше клетчатки и пользы.
Добавьте в начинку зелень: укроп, петрушку или зелёный лук — и вкус, и витамины.
Для лёгкого варианта можно использовать кефирное бездрожжевое тесто или даже запекать пирожки в форме мини-запеканок.
Пирожки с яйцом и рисом — это не просто выпечка, это уют в еде. Добавьте немного фантазии — и традиционное блюдо станет настоящим хитом вашей кухни.
Пирожо́к — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».
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