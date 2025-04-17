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Румяные, сытные, родные: идеальный рецепт пирожков

2:21
Еда

Скорее всего, вы помните их с самого раннего детства — золотистые пирожки с яйцом и рисом, горячие, ароматные, с хрустящей корочкой и нежной начинкой внутри. Это не просто выпечка, а кусочек домашнего уюта, который пахнет теплом кухни, заботой и чем-то очень личным. И да — они могут быть не только вкусными, но и полезными, если знать пару хитростей.

Крокеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Крокеты

Что нужно для теста:

  • Мука — 2 стакана

  • Сухие дрожжи — 2 ч. л.

  • Сахар — 2 ч. л.

  • Соль — щепотка

  • Яйцо — 1 шт.

  • Кефир — 150 мл

  • Сливочный маргарин — 50 г

Начинка:

  • Яйца варёные — 4 шт.

  • Варёный рис — 70 г

  • Соль и молотый перец — по вкусу

Для румяной корочки:

  • Яйцо для смазывания

Как приготовить пирожки:

  1. Замешиваем тесто:
    Просейте муку, добавьте дрожжи, соль, сахар. В отдельной миске соедините тёплый кефир, растопленный и остывший маргарин, яйцо. Смешайте с мукой и замесите тесто. Оставьте на 1 час в тёплом месте — оно должно вырасти.

  2. Начинка:
    Мелко нарежьте варёные яйца, смешайте с рисом, добавьте соль и немного перца. Начинка должна быть ароматной и сытной.

  3. Формируем пирожки:
    Обомните тесто, раскатайте и вырежьте кружочки. В центр кладите начинку, аккуратно защипывайте края. Выложите на противень, накройте полотенцем и дайте постоять 10 минут.

  4. Выпечка:
    Смажьте пирожки взбитым яйцом и запекайте в духовке при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки.

Как сделать пирожки ещё полезнее:

  • Замените часть пшеничной муки на цельнозерновую — больше клетчатки и пользы.

  • Добавьте в начинку зелень: укроп, петрушку или зелёный лук — и вкус, и витамины.

  • Для лёгкого варианта можно использовать кефирное бездрожжевое тесто или даже запекать пирожки в форме мини-запеканок.

Пирожки с яйцом и рисом — это не просто выпечка, это уют в еде. Добавьте немного фантазии — и традиционное блюдо станет настоящим хитом вашей кухни.

Уточнения

Пирожо́к — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре. Форма печёных пирожков «лодочкой» (удлинённо-приплюснутая с заострёнными концами) или овальная, жареных пирожков — овально-приплюснутая или «полумесяцем».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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