Гастрит из ниоткуда: что скрывает бактерия, живущая внутри

Вы тоже считаете, что гастрит — это от острого и жареного? На самом деле виной может быть не ваш рацион, а бактерия-хамелеон, которая спокойно живёт в желудке миллионов людей и долго себя не проявляет. Это Helicobacter pylori, и, как объясняет кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев, она куда опаснее, чем принято думать.
По данным экспертов, до 70% людей являются носителями хеликобактера. Но не каждый заболевший знает об этом. Часто симптомы — боль в животе, изжога, тяжесть после еды, тошнота - воспринимаются как переедание или стресс.
А между тем, бактерия:
Выделяет аммиак, раздражающий слизистую желудка
Снижает усвоение витаминов, необходимых для нервной системы
Повышает риск рака желудка в 3 раза
Хотя хеликобактер — главный виновник, определённые продукты ухудшают ситуацию.
Особенно:
уксус
чеснок
кислые, острые, пряные блюда
томаты
жареное мясо
сладкая газировка
Они усиливают воспаление и делают симптомы болезненно яркими.
Мало кто знает, но 90% серотонина (гормона радости) вырабатывается именно в ЖКТ. Хеликобактер нарушает этот процесс, и как результат — падает настроение, растёт тревожность, появляется раздражительность.
Так что ваша депрессия может начинаться не в голове, а в желудке - и виновата вовсе не зима и не начальник.
Хеликобактер — это не мелочь и не "просто гастрит". Если симптомы тревожат — лучше пройти обследование и не откладывать лечение.
Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
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