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Гастрит из ниоткуда: что скрывает бактерия, живущая внутри

1:46
Еда

Вы тоже считаете, что гастрит — это от острого и жареного? На самом деле виной может быть не ваш рацион, а бактерия-хамелеон, которая спокойно живёт в желудке миллионов людей и долго себя не проявляет. Это Helicobacter pylori, и, как объясняет кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев, она куда опаснее, чем принято думать.

Стейк на гриле
Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стейк на гриле

Живёт в желудке — и вредит молча

По данным экспертов, до 70% людей являются носителями хеликобактера. Но не каждый заболевший знает об этом. Часто симптомы — боль в животе, изжога, тяжесть после еды, тошнота - воспринимаются как переедание или стресс.

А между тем, бактерия:

  • Выделяет аммиак, раздражающий слизистую желудка

  • Снижает усвоение витаминов, необходимых для нервной системы

  • Повышает риск рака желудка в 3 раза

Еда — не причина, но катализатор

Хотя хеликобактер — главный виновник, определённые продукты ухудшают ситуацию.

Особенно:

  • уксус

  • чеснок

  • кислые, острые, пряные блюда

  • томаты

  • жареное мясо

  • сладкая газировка

Они усиливают воспаление и делают симптомы болезненно яркими.

От желудка — к мозгу

Мало кто знает, но 90% серотонина (гормона радости) вырабатывается именно в ЖКТ. Хеликобактер нарушает этот процесс, и как результат — падает настроение, растёт тревожность, появляется раздражительность.

Так что ваша депрессия может начинаться не в голове, а в желудке - и виновата вовсе не зима и не начальник.

Хеликобактер — это не мелочь и не "просто гастрит". Если симптомы тревожат — лучше пройти обследование и не откладывать лечение.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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