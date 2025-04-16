Гастрит из ниоткуда: что скрывает бактерия, живущая внутри

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы тоже считаете, что гастрит — это от острого и жареного? На самом деле виной может быть не ваш рацион, а бактерия-хамелеон, которая спокойно живёт в желудке миллионов людей и долго себя не проявляет. Это Helicobacter pylori, и, как объясняет кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев, она куда опаснее, чем принято думать.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

Живёт в желудке — и вредит молча

По данным экспертов, до 70% людей являются носителями хеликобактера. Но не каждый заболевший знает об этом. Часто симптомы — боль в животе, изжога, тяжесть после еды, тошнота - воспринимаются как переедание или стресс.

А между тем, бактерия:

Выделяет аммиак, раздражающий слизистую желудка

Снижает усвоение витаминов, необходимых для нервной системы

Повышает риск рака желудка в 3 раза

Еда — не причина, но катализатор

Хотя хеликобактер — главный виновник, определённые продукты ухудшают ситуацию.

Особенно:

уксус

чеснок

кислые, острые, пряные блюда

томаты

жареное мясо

сладкая газировка

Они усиливают воспаление и делают симптомы болезненно яркими.

От желудка — к мозгу

Мало кто знает, но 90% серотонина (гормона радости) вырабатывается именно в ЖКТ. Хеликобактер нарушает этот процесс, и как результат — падает настроение, растёт тревожность, появляется раздражительность.

Так что ваша депрессия может начинаться не в голове, а в желудке - и виновата вовсе не зима и не начальник.

Хеликобактер — это не мелочь и не "просто гастрит". Если симптомы тревожат — лучше пройти обследование и не откладывать лечение.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



