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Обжарка решает: как не испортить борщ кислым вкусом

1:40
Еда

Борщ — блюдо с характером. У каждой хозяйки — свой фирменный рецепт, и каждый вариант по-своему уникален. Но если вы хотите, чтобы борщ получился не только вкусным, но и лёгким для желудка, стоит обратить внимание на один важный нюанс: как правильно подготовить томат.

Борщ
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Не просто добавить, а обработать

Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл, почему простой томат может испортить всё дело, если с ним неправильно обращаться. Особенно это касается свежих помидоров и томатной пасты.

"Томатную пасту обязательно нужно обжарить, — подчёркивает Кудряшов. — Делать это можно отдельно или вместе с овощами, например, с луком и морковью. Главное — обжарка должна быть. Так нейтрализуется лишняя кислота, и борщ становится мягче на вкус и легче для пищеварения".

Почему это важно

Кислота из необработанных томатов может:

  • исказить вкус бульона,

  • вызвать изжогу,

  • подавить аромат других ингредиентов.

Обжаривание помогает "усадить" кислоту и раскрыть насыщенность вкуса томата. Причём это касается и пасты, и свежих томатов. Последние — по словам шефа — вообще лучше использовать только после обжарки.

Соус или паста

Иван Кудряшов добавляет, что томатный соус — лучший вариант для борща. Он уже прошёл термическую обработку и даёт нужную насыщенность без лишней резкости.

Томат — не просто добавка, а шаг, который влияет на всё блюдо. И если сделать его правильно, ваш борщ заиграет новыми, более глубокими вкусами.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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