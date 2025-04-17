Обжарка решает: как не испортить борщ кислым вкусом

Борщ — блюдо с характером. У каждой хозяйки — свой фирменный рецепт, и каждый вариант по-своему уникален. Но если вы хотите, чтобы борщ получился не только вкусным, но и лёгким для желудка, стоит обратить внимание на один важный нюанс: как правильно подготовить томат.
Шеф-повар Иван Кудряшов раскрыл, почему простой томат может испортить всё дело, если с ним неправильно обращаться. Особенно это касается свежих помидоров и томатной пасты.
"Томатную пасту обязательно нужно обжарить, — подчёркивает Кудряшов. — Делать это можно отдельно или вместе с овощами, например, с луком и морковью. Главное — обжарка должна быть. Так нейтрализуется лишняя кислота, и борщ становится мягче на вкус и легче для пищеварения".
Кислота из необработанных томатов может:
исказить вкус бульона,
вызвать изжогу,
подавить аромат других ингредиентов.
Обжаривание помогает "усадить" кислоту и раскрыть насыщенность вкуса томата. Причём это касается и пасты, и свежих томатов. Последние — по словам шефа — вообще лучше использовать только после обжарки.
Иван Кудряшов добавляет, что томатный соус — лучший вариант для борща. Он уже прошёл термическую обработку и даёт нужную насыщенность без лишней резкости.
Томат — не просто добавка, а шаг, который влияет на всё блюдо. И если сделать его правильно, ваш борщ заиграет новыми, более глубокими вкусами.
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