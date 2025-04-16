Пышнее, легче, вкуснее: зачем муку обязательно просеивать

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы тоже пропускаете этот шаг в рецептах и думаете: "Ну зачем просеивать муку, если она и так сыпется?" Многие делают именно так — и зря. Потому что просеивание — это не прихоть, а простой, но важный этап, который напрямую влияет на результат вашей выпечки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мука

Что происходит, когда муку не просеивают

Эксперты предупреждают: непросеянная мука может испортить текстуру теста. В процессе хранения мука спрессовывается, образуются микрокомки, которые не всегда "разойдутся" при замесе.

В итоге:

тесто получается менее воздушным,

появляются плотные комки,

выпечка теряет однородность и нежность.

Что даёт просеивание:

Удаление комков — тесто становится гладким и однородным.

Насыщение кислородом — мука становится легче, а значит, тесто — пышнее.

Равномерное распределение сухих компонентов: особенно важно, если вы добавляете разрыхлитель, соду или какао.

Просеивать нужно не только муку

Кулинары советуют обязательно просеивать все сухие ингредиенты, которые идут в основу теста. Это поможет им лучше смешаться и равномерно распределиться, особенно в капризных рецептах вроде бисквитов, меренг или куличей.

Просеивание — это пара минут, которые могут сделать решающую разницу между плотной, забитой выпечкой и воздушным, нежным результатом. Так что в следующий раз — не пропускайте.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).



