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Пышнее, легче, вкуснее: зачем муку обязательно просеивать

1:31
Еда

Вы тоже пропускаете этот шаг в рецептах и думаете: "Ну зачем просеивать муку, если она и так сыпется?" Многие делают именно так — и зря. Потому что просеивание — это не прихоть, а простой, но важный этап, который напрямую влияет на результат вашей выпечки.

Мука
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мука

Что происходит, когда муку не просеивают

Эксперты предупреждают: непросеянная мука может испортить текстуру теста. В процессе хранения мука спрессовывается, образуются микрокомки, которые не всегда "разойдутся" при замесе.

В итоге:

  • тесто получается менее воздушным,

  • появляются плотные комки,

  • выпечка теряет однородность и нежность.

Что даёт просеивание:

  • Удаление комков — тесто становится гладким и однородным.

  • Насыщение кислородом — мука становится легче, а значит, тесто — пышнее.

  • Равномерное распределение сухих компонентов: особенно важно, если вы добавляете разрыхлитель, соду или какао.

Просеивать нужно не только муку

Кулинары советуют обязательно просеивать все сухие ингредиенты, которые идут в основу теста. Это поможет им лучше смешаться и равномерно распределиться, особенно в капризных рецептах вроде бисквитов, меренг или куличей.

Просеивание — это пара минут, которые могут сделать решающую разницу между плотной, забитой выпечкой и воздушным, нежным результатом. Так что в следующий раз — не пропускайте.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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