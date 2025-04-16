Пышнее, легче, вкуснее: зачем муку обязательно просеивать

Вы тоже пропускаете этот шаг в рецептах и думаете: "Ну зачем просеивать муку, если она и так сыпется?" Многие делают именно так — и зря. Потому что просеивание — это не прихоть, а простой, но важный этап, который напрямую влияет на результат вашей выпечки.
Эксперты предупреждают: непросеянная мука может испортить текстуру теста. В процессе хранения мука спрессовывается, образуются микрокомки, которые не всегда "разойдутся" при замесе.
В итоге:
тесто получается менее воздушным,
появляются плотные комки,
выпечка теряет однородность и нежность.
Удаление комков — тесто становится гладким и однородным.
Насыщение кислородом — мука становится легче, а значит, тесто — пышнее.
Равномерное распределение сухих компонентов: особенно важно, если вы добавляете разрыхлитель, соду или какао.
Кулинары советуют обязательно просеивать все сухие ингредиенты, которые идут в основу теста. Это поможет им лучше смешаться и равномерно распределиться, особенно в капризных рецептах вроде бисквитов, меренг или куличей.
Просеивание — это пара минут, которые могут сделать решающую разницу между плотной, забитой выпечкой и воздушным, нежным результатом. Так что в следующий раз — не пропускайте.
Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
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