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Кулич, который тает: воздушный рецепт с меренгой

2:22
Еда

Хотите удивить родных на Пасху чем-то по-настоящему волшебным? Тогда приготовьте самый нежный и воздушный кулич, который вы когда-либо пробовали. Он буквально тает во рту, а в дуэте с белоснежной швейцарской меренгой превращается в кулинарный шедевр — лёгкий, изысканный и абсолютно праздничный.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Ингредиенты для теста:

  • Свежие дрожжи — 15 г

  • Сахар — 3 ст. л.

  • Молоко — 3 ст. л.

  • Яйца — 2 шт.

  • Мука — 200 г

  • Соль — щепотка

  • Сливочное масло (мягкое) — 100 г

Для швейцарской меренги:

  • Яичные белки — 40 г

  • Сахар — 80 г

Как приготовить воздушный кулич:

  1. Опара:
    Размешайте дрожжи с половиной сахара и тёплым молоком. Оставьте на 5-10 минут до появления пузырьков — это признак, что дрожжи активны.

  2. Замес:
    В дрожжевую основу добавьте яйца и перемешайте. В отдельной миске соедините муку, соль и оставшийся сахар, затем всыпьте в жидкую часть. Вымешивайте 2-3 минуты.

  3. Масло:
    Добавьте мягкое масло и вымешивайте ещё 3-4 минуты до гладкого, эластичного теста.

  4. Подъём:
    Накройте миску полотенцем и уберите в тёплое место на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объёме вдвое и стать очень лёгким.

  5. Формовка:
    Разложите тесто по формам, заполняя их наполовину. Дайте расстояться ещё час — тесто поднимется почти до краёв.

  6. Выпечка:
    Выпекайте при 190 °C около 15-20 минут, до золотистой корочки. Остудите полностью перед украшением.

Как сделать идеальную меренгу:

  1. Нагрев:
    Смешайте белки с сахаром в жаропрочной миске. Поставьте на водяную баню, помешивая венчиком, пока сахар полностью не растворится и масса нагреется до 50-75 °C.

  2. Взбивание:
    Снимите с огня и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Получится глянцевая, плотная и шелковистая масса.

  3. Украшение:
    Нанесите меренгу на остывшие куличи, сформируйте красивые пики и добавьте декор — посыпку, безе, цветы или что подскажет фантазия.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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