Кулич, который тает: воздушный рецепт с меренгой

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Хотите удивить родных на Пасху чем-то по-настоящему волшебным? Тогда приготовьте самый нежный и воздушный кулич, который вы когда-либо пробовали. Он буквально тает во рту, а в дуэте с белоснежной швейцарской меренгой превращается в кулинарный шедевр — лёгкий, изысканный и абсолютно праздничный.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Ингредиенты для теста:

Свежие дрожжи — 15 г

Сахар — 3 ст. л.

Молоко — 3 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Мука — 200 г

Соль — щепотка

Сливочное масло (мягкое) — 100 г

Для швейцарской меренги:

Яичные белки — 40 г

Сахар — 80 г

Как приготовить воздушный кулич:

Опара:

Размешайте дрожжи с половиной сахара и тёплым молоком. Оставьте на 5-10 минут до появления пузырьков — это признак, что дрожжи активны. Замес:

В дрожжевую основу добавьте яйца и перемешайте. В отдельной миске соедините муку, соль и оставшийся сахар, затем всыпьте в жидкую часть. Вымешивайте 2-3 минуты. Масло:

Добавьте мягкое масло и вымешивайте ещё 3-4 минуты до гладкого, эластичного теста. Подъём:

Накройте миску полотенцем и уберите в тёплое место на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объёме вдвое и стать очень лёгким. Формовка:

Разложите тесто по формам, заполняя их наполовину. Дайте расстояться ещё час — тесто поднимется почти до краёв. Выпечка:

Выпекайте при 190 °C около 15-20 минут, до золотистой корочки. Остудите полностью перед украшением.

Как сделать идеальную меренгу:

Нагрев:

Смешайте белки с сахаром в жаропрочной миске. Поставьте на водяную баню, помешивая венчиком, пока сахар полностью не растворится и масса нагреется до 50-75 °C. Взбивание:

Снимите с огня и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Получится глянцевая, плотная и шелковистая масса. Украшение:

Нанесите меренгу на остывшие куличи, сформируйте красивые пики и добавьте декор — посыпку, безе, цветы или что подскажет фантазия.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

