Кулич, который тает: воздушный рецепт с меренгой

Хотите удивить родных на Пасху чем-то по-настоящему волшебным? Тогда приготовьте самый нежный и воздушный кулич, который вы когда-либо пробовали. Он буквально тает во рту, а в дуэте с белоснежной швейцарской меренгой превращается в кулинарный шедевр — лёгкий, изысканный и абсолютно праздничный.
Свежие дрожжи — 15 г
Сахар — 3 ст. л.
Молоко — 3 ст. л.
Яйца — 2 шт.
Мука — 200 г
Соль — щепотка
Сливочное масло (мягкое) — 100 г
Для швейцарской меренги:
Яичные белки — 40 г
Сахар — 80 г
Опара:
Размешайте дрожжи с половиной сахара и тёплым молоком. Оставьте на 5-10 минут до появления пузырьков — это признак, что дрожжи активны.
Замес:
В дрожжевую основу добавьте яйца и перемешайте. В отдельной миске соедините муку, соль и оставшийся сахар, затем всыпьте в жидкую часть. Вымешивайте 2-3 минуты.
Масло:
Добавьте мягкое масло и вымешивайте ещё 3-4 минуты до гладкого, эластичного теста.
Подъём:
Накройте миску полотенцем и уберите в тёплое место на 1-1,5 часа. Тесто должно увеличиться в объёме вдвое и стать очень лёгким.
Формовка:
Разложите тесто по формам, заполняя их наполовину. Дайте расстояться ещё час — тесто поднимется почти до краёв.
Выпечка:
Выпекайте при 190 °C около 15-20 минут, до золотистой корочки. Остудите полностью перед украшением.
Нагрев:
Смешайте белки с сахаром в жаропрочной миске. Поставьте на водяную баню, помешивая венчиком, пока сахар полностью не растворится и масса нагреется до 50-75 °C.
Взбивание:
Снимите с огня и взбивайте миксером до устойчивых пиков. Получится глянцевая, плотная и шелковистая масса.
Украшение:
Нанесите меренгу на остывшие куличи, сформируйте красивые пики и добавьте декор — посыпку, безе, цветы или что подскажет фантазия.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?