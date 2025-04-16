Безалкогольное пиво с градусами: в чём подвох

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Пиво, как и хлеб, — один из древнейших продуктов, сопровождающих человечество веками. Сегодня оно переживает новую волну популярности, только уже без градусов. Безалкогольное пиво стало выбором тех, кто хочет вкус, но не хочет последствий. Но так ли оно "без"?

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Процесс — почти как у обычного пива

В эфире программы "Живая еда" на НТВ эксперт по технологии пивоварения Игорь Матвеев рассказал, как создаётся современное безалкогольное пиво.

Начинается всё с солода и воды. Их смешивают и выдерживают в котле, чтобы получить сахаристую основу. Затем добавляют хмель, кипятят и фильтруют. Получается сусло — база будущего напитка. После охлаждения в смесь вводят дрожжи и отправляют на брожение примерно на две недели. Финал — фильтрация, пастеризация и розлив.

Почему оно всё-таки не совсем "без"

Как поясняет Матвеев, в производстве применяются особые дрожжи, которые практически не вырабатывают алкоголь, но эффективно поглощают глюкозу. Тем не менее, небольшое количество спирта остаётся - до 0,5%. Это значительно меньше, чем в обычном квасе, и по закону напиток всё равно считается безалкогольным.

Так можно ли его пить за рулём

По словам специалистов, при умеренном потреблении такие напитки не создают рисков. Но стоит помнить: даже 0,5% — это не ноль. И в отдельных случаях (например, при тесте на алкоголь) это может иметь значение.

Уточнения

Безалкогольное пиво — напиток, по вкусу похожий на традиционное пиво, но содержащий небольшое количество алкоголя (от 0 до 2 % в зависимости от страны). Получение напитка, сходного с пивом, но практически лишённого алкоголя, является более сложной процедурой, чем изготовление обычного пива, чем производители объясняют его большую стоимость.



