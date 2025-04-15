Облако на тарелке: бисквит, который легче зефира

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Если бы у легкости был вкус — он точно напоминал бы японский хлопковый бисквит. Воздушный, как облако, влажный, как свежий зефир, и едва сладкий — он покоряет не только текстурой, но и изяществом. Этот десерт не перегружен ни жирами, ни сахаром, но выглядит и ощущается по-настоящему изысканно.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бисквит

Что потребуется:

Яйца — 6 шт. (белки и желтки отдельно)

Сахар — 160 г (можно уменьшить по вкусу)

Ванильный сахар — 1 ч. л. (или экстракт ванили)

Соль — щепотка

Мёд — 50 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Мука — 150 г (обязательно просеять)

Молоко — 60 мл

Растительное масло — 20 мл (без запаха)

Как приготовить:

Подготовка:

Разогрейте духовку до 150 °C. Форму застелите пергаментом — так, чтобы края бумаги выступали. Это поможет легко извлечь нежный бисквит. Взбиваем белки:

В сухой миске взбейте белки с солью до мягкой пены. Постепенно всыпайте сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков. В конце добавьте ваниль. Желтковая масса:

Отдельно соедините желтки, молоко, мёд и масло. Перемешайте до однородности. Введите просеянные крахмал и муку, аккуратно перемешайте. Объединение:

В желтковую основу порциями добавляйте взбитые белки, осторожно вмешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выпекаем:

Переложите массу в форму. Форму поставьте на противень с горячей водой (водяная баня должна доходить до середины формы).

Выпекайте при 150 °C около 90 минут. Без водяной бани — сначала 15 минут при 170 °C, затем 30-40 минут при 160 °C. Проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой. Остывание:

После выпечки приоткройте дверцу духовки и оставьте бисквит внутри до полного остывания — это поможет избежать оседания.

Зачем он вам

Этот бисквит — идеальная основа для многоуровневых тортов, но хорош и сам по себе. Он не приторный, а значит, не утомляет. А ещё - содержит меньше сахара и больше пользы за счёт мёда.

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.

