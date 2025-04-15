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Облако на тарелке: бисквит, который легче зефира

2:28
Еда

Если бы у легкости был вкус — он точно напоминал бы японский хлопковый бисквит. Воздушный, как облако, влажный, как свежий зефир, и едва сладкий — он покоряет не только текстурой, но и изяществом. Этот десерт не перегружен ни жирами, ни сахаром, но выглядит и ощущается по-настоящему изысканно.

Бисквит
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бисквит

Что потребуется:

  • Яйца — 6 шт. (белки и желтки отдельно)

  • Сахар — 160 г (можно уменьшить по вкусу)

  • Ванильный сахар — 1 ч. л. (или экстракт ванили)

  • Соль — щепотка

  • Мёд — 50 г

  • Кукурузный крахмал — 30 г

  • Мука — 150 г (обязательно просеять)

  • Молоко — 60 мл

  • Растительное масло — 20 мл (без запаха)

Как приготовить:

  1. Подготовка:
    Разогрейте духовку до 150 °C. Форму застелите пергаментом — так, чтобы края бумаги выступали. Это поможет легко извлечь нежный бисквит.

  2. Взбиваем белки:
    В сухой миске взбейте белки с солью до мягкой пены. Постепенно всыпайте сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков. В конце добавьте ваниль.

  3. Желтковая масса:
    Отдельно соедините желтки, молоко, мёд и масло. Перемешайте до однородности. Введите просеянные крахмал и муку, аккуратно перемешайте.

  4. Объединение:
    В желтковую основу порциями добавляйте взбитые белки, осторожно вмешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

  5. Выпекаем:
    Переложите массу в форму. Форму поставьте на противень с горячей водой (водяная баня должна доходить до середины формы).
    Выпекайте при 150 °C около 90 минут. Без водяной бани — сначала 15 минут при 170 °C, затем 30-40 минут при 160 °C. Проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой.

  6. Остывание:
    После выпечки приоткройте дверцу духовки и оставьте бисквит внутри до полного остывания — это поможет избежать оседания.

Зачем он вам

Этот бисквит — идеальная основа для многоуровневых тортов, но хорош и сам по себе. Он не приторный, а значит, не утомляет. А ещё - содержит меньше сахара и больше пользы за счёт мёда.

Уточнения

Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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