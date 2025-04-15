Облако на тарелке: бисквит, который легче зефира

Если бы у легкости был вкус — он точно напоминал бы японский хлопковый бисквит. Воздушный, как облако, влажный, как свежий зефир, и едва сладкий — он покоряет не только текстурой, но и изяществом. Этот десерт не перегружен ни жирами, ни сахаром, но выглядит и ощущается по-настоящему изысканно.
Яйца — 6 шт. (белки и желтки отдельно)
Сахар — 160 г (можно уменьшить по вкусу)
Ванильный сахар — 1 ч. л. (или экстракт ванили)
Соль — щепотка
Мёд — 50 г
Кукурузный крахмал — 30 г
Мука — 150 г (обязательно просеять)
Молоко — 60 мл
Растительное масло — 20 мл (без запаха)
Подготовка:
Разогрейте духовку до 150 °C. Форму застелите пергаментом — так, чтобы края бумаги выступали. Это поможет легко извлечь нежный бисквит.
Взбиваем белки:
В сухой миске взбейте белки с солью до мягкой пены. Постепенно всыпайте сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков. В конце добавьте ваниль.
Желтковая масса:
Отдельно соедините желтки, молоко, мёд и масло. Перемешайте до однородности. Введите просеянные крахмал и муку, аккуратно перемешайте.
Объединение:
В желтковую основу порциями добавляйте взбитые белки, осторожно вмешивая лопаткой снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
Выпекаем:
Переложите массу в форму. Форму поставьте на противень с горячей водой (водяная баня должна доходить до середины формы).
Выпекайте при 150 °C около 90 минут. Без водяной бани — сначала 15 минут при 170 °C, затем 30-40 минут при 160 °C. Проверяйте шпажкой — она должна выходить сухой.
Остывание:
После выпечки приоткройте дверцу духовки и оставьте бисквит внутри до полного остывания — это поможет избежать оседания.
Этот бисквит — идеальная основа для многоуровневых тортов, но хорош и сам по себе. Он не приторный, а значит, не утомляет. А ещё - содержит меньше сахара и больше пользы за счёт мёда.
Бискви́т — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. В англоязычных странах термин «бисквит» употребляется для других продуктов.
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