Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если уют можно было бы испечь — он точно пах бы яблоками, корицей и домашней карамелью. Этот яблочный пирог — не просто десерт, а настоящий ритуал уюта. Хрустящее песочное тесто, тёплая карамель, тающие яблоки и аромат, заполняющий весь дом, — попробовав один кусочек, вы поймёте, что счастье бывает съедобным.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 250 г

Холодное сливочное масло — 130 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 2 щепотки

Для начинки:

Яблоки (кисло-сладкие) — 4 шт.

Сахар — 130 г

Сливки (33-35%) — 150 мл

Масло — 50 г

Соль — щепотка

Корица — 1/2 ч. л.

Как готовить:

Тесто:

Просейте муку, добавьте сахар и соль. Вмешайте нарезанное кубиками холодное масло — перетрите до крошки. Вбейте яйцо, быстро замесите тесто, заверните в плёнку и охладите 30 минут. Подготовка формы:

Застелите дно бумагой. Раскатайте тесто, выложите в форму, прижмите, сформируйте бортики. Лишнее тесто — на украшение. Дно наколите вилкой и снова отправьте в холодильник на 15 минут. Карамель:

На слабом огне растопите сахар до янтарного цвета. Аккуратно влейте тёплые сливки, перемешайте. Добавьте масло и соль, ещё раз перемешайте и снимите с плиты. Начинка:

Смажьте дно коржика частью карамели. Нарежьте яблоки ломтиками, выложите слоями, посыпая корицей. Сверху — остатки карамели. Украсьте полосками из теста. Выпекаем:

Разогрейте духовку до 180°C. Пеките 45-50 минут до румяного верха. Остудите:

Дайте пирогу полностью остыть в форме — это важно для правильной текстуры. Подача:

Подавайте с шариком ванильного мороженого — и пусть вечер станет по-настоящему тёплым.