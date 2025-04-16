Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова

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2:10
Еда

Если уют можно было бы испечь — он точно пах бы яблоками, корицей и домашней карамелью. Этот яблочный пирог — не просто десерт, а настоящий ритуал уюта. Хрустящее песочное тесто, тёплая карамель, тающие яблоки и аромат, заполняющий весь дом, — попробовав один кусочек, вы поймёте, что счастье бывает съедобным.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука — 250 г

  • Холодное сливочное масло — 130 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Соль — 2 щепотки

Для начинки:

  • Яблоки (кисло-сладкие) — 4 шт.

  • Сахар — 130 г

  • Сливки (33-35%) — 150 мл

  • Масло — 50 г

  • Соль — щепотка

  • Корица — 1/2 ч. л.

Как готовить:

  1. Тесто:
    Просейте муку, добавьте сахар и соль. Вмешайте нарезанное кубиками холодное масло — перетрите до крошки. Вбейте яйцо, быстро замесите тесто, заверните в плёнку и охладите 30 минут.

  2. Подготовка формы:
    Застелите дно бумагой. Раскатайте тесто, выложите в форму, прижмите, сформируйте бортики. Лишнее тесто — на украшение. Дно наколите вилкой и снова отправьте в холодильник на 15 минут.

  3. Карамель:
    На слабом огне растопите сахар до янтарного цвета. Аккуратно влейте тёплые сливки, перемешайте. Добавьте масло и соль, ещё раз перемешайте и снимите с плиты.

  4. Начинка:
    Смажьте дно коржика частью карамели. Нарежьте яблоки ломтиками, выложите слоями, посыпая корицей. Сверху — остатки карамели. Украсьте полосками из теста.

  5. Выпекаем:
    Разогрейте духовку до 180°C. Пеките 45-50 минут до румяного верха.

  6. Остудите:
    Дайте пирогу полностью остыть в форме — это важно для правильной текстуры.

  7. Подача:
    Подавайте с шариком ванильного мороженого — и пусть вечер станет по-настоящему тёплым.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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