Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова

Если уют можно было бы испечь — он точно пах бы яблоками, корицей и домашней карамелью. Этот яблочный пирог — не просто десерт, а настоящий ритуал уюта. Хрустящее песочное тесто, тёплая карамель, тающие яблоки и аромат, заполняющий весь дом, — попробовав один кусочек, вы поймёте, что счастье бывает съедобным.
Для теста:
Мука — 250 г
Холодное сливочное масло — 130 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 2 щепотки
Для начинки:
Яблоки (кисло-сладкие) — 4 шт.
Сахар — 130 г
Сливки (33-35%) — 150 мл
Масло — 50 г
Соль — щепотка
Корица — 1/2 ч. л.
Тесто:
Просейте муку, добавьте сахар и соль. Вмешайте нарезанное кубиками холодное масло — перетрите до крошки. Вбейте яйцо, быстро замесите тесто, заверните в плёнку и охладите 30 минут.
Подготовка формы:
Застелите дно бумагой. Раскатайте тесто, выложите в форму, прижмите, сформируйте бортики. Лишнее тесто — на украшение. Дно наколите вилкой и снова отправьте в холодильник на 15 минут.
Карамель:
На слабом огне растопите сахар до янтарного цвета. Аккуратно влейте тёплые сливки, перемешайте. Добавьте масло и соль, ещё раз перемешайте и снимите с плиты.
Начинка:
Смажьте дно коржика частью карамели. Нарежьте яблоки ломтиками, выложите слоями, посыпая корицей. Сверху — остатки карамели. Украсьте полосками из теста.
Выпекаем:
Разогрейте духовку до 180°C. Пеките 45-50 минут до румяного верха.
Остудите:
Дайте пирогу полностью остыть в форме — это важно для правильной текстуры.
Подача:
Подавайте с шариком ванильного мороженого — и пусть вечер станет по-настоящему тёплым.
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В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.