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Запах котлет и алюминиевых подносов: столовая СССР как явление

2:25
Еда

Если ты хоть раз ел в советской столовой — этот опыт навсегда остался с тобой.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Тот специфический микс запахов — капуста, котлеты, кисель и алюминий. Скользкий линолеум, кассир с натренированной скоростью, и повариха с половником.

Столовая СССР — это не просто место, где ели. Это был ритуал, атмосфера и целый мир.

Атмосфера, которую не повторить

Ты заходишь — и сразу тебя встречает стеклянная витрина с подносами, за которыми начиналась гастрономическая очередь: суп, второе, компот.
Шум ложек, гул голосов, запах котлет, горячих щей и свежей булочки с маком.

  • Поднос алюминиевый, чуть погнутый
  • Салфетки — серые, как конец смены
  • Ложка — тяжёлая, как судьба.

А ещё этот влажный след от тряпки, которой повариха только что протёрла стол. А ты всё равно садился — потому что вкусно.

Еда: просто, сытно, по ГОСТу

Рацион в столовой был чётко рассчитан: не на гурмана — на труженика.

  • Котлета по-киевски? Ближе к фантастике.
  • Котлета "домашняя" — вот она, реальность.
  • Щи кислые, борщ сладковатый, перловка — везде.

Зато всё сытно, по-советски честно. Каша — это каша. Компот — из сухофруктов. А если повезло — в киселе не плавала пенка, а пирожок был с вишней, а не с капустой.

Цена — символ эпохи

За 32-50 копеек можно было получить первое, второе, хлеб и компот. Обед за полрубля — и ты сыт до конца рабочего дня.

В столовых всё было по правилам:

  • Сначала ставим поднос, потом быстро хватаем ложки, потом — к столику ближе к окну.
  • Было ощущение братства: все ели одно и то же, все спешили, все понимали.

А ещё была тёплая молочная каша на завтрак, и всегда — повариха с суровым лицом, но добрым сердцем.
И кастрюли — не кастрюли, а тазики с супом, куда помещалась половина завода.

Советская столовая — это не просто про еду. Это было место силы, запахов и характеров. Где никто не разбирал, какой это соус — лишь бы был хлеб, которым можно вытереть тарелку. Где аромат котлет смешивался с алюминием, гуашью и победами в трудовой вахте.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Запах котлет и алюминиевых подносов: столовая СССР как явление
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