Запах котлет и алюминиевых подносов: столовая СССР как явление

Если ты хоть раз ел в советской столовой — этот опыт навсегда остался с тобой.
Тот специфический микс запахов — капуста, котлеты, кисель и алюминий. Скользкий линолеум, кассир с натренированной скоростью, и повариха с половником.
Столовая СССР — это не просто место, где ели. Это был ритуал, атмосфера и целый мир.
Атмосфера, которую не повторить
Ты заходишь — и сразу тебя встречает стеклянная витрина с подносами, за которыми начиналась гастрономическая очередь: суп, второе, компот.
Шум ложек, гул голосов, запах котлет, горячих щей и свежей булочки с маком.
А ещё этот влажный след от тряпки, которой повариха только что протёрла стол. А ты всё равно садился — потому что вкусно.
Еда: просто, сытно, по ГОСТу
Рацион в столовой был чётко рассчитан: не на гурмана — на труженика.
Зато всё сытно, по-советски честно. Каша — это каша. Компот — из сухофруктов. А если повезло — в киселе не плавала пенка, а пирожок был с вишней, а не с капустой.
Цена — символ эпохи
За 32-50 копеек можно было получить первое, второе, хлеб и компот. Обед за полрубля — и ты сыт до конца рабочего дня.
В столовых всё было по правилам:
А ещё была тёплая молочная каша на завтрак, и всегда — повариха с суровым лицом, но добрым сердцем.
И кастрюли — не кастрюли, а тазики с супом, куда помещалась половина завода.
Советская столовая — это не просто про еду. Это было место силы, запахов и характеров. Где никто не разбирал, какой это соус — лишь бы был хлеб, которым можно вытереть тарелку. Где аромат котлет смешивался с алюминием, гуашью и победами в трудовой вахте.
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