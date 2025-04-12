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Гниет картошка? Секрет из кладовки бабушки: как сохранить клубни надолго

1:35
Еда

Картофель — один из самых популярных продуктов в доме. Но как часто бывает: купили мешок, не успели съесть — и вот уже первые клубни начинают портиться, прорастать или становиться мягкими. Хорошая новость: есть простой и почти бесплатный способ продлить свежесть картошки на месяцы, если не на весь год.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Секрет — в соседстве с… яблоком

Да-да, именно яблоко помогает дольше сохранить картошку в идеальном состоянии. Всё дело в веществе, которое выделяют эти фрукты — этилен. В нужной дозировке он тормозит прорастание клубней и замедляет процессы порчи.

Как правильно хранить

  1. Выберите сухое, тёмное и прохладное место - идеально подойдёт кладовка, подвал или кухонный ящик.

  2. Картошку лучше хранить в мешке из ткани или корзине, чтобы был доступ воздуха.

  3. Добавьте 1-2 яблока к картофелю. Главное — чтобы яблоки были целыми, без повреждений.

  4. Регулярно проверяйте: если яблоки начали портиться — замените.

Почему это работает

Яблоки — естественный регулятор роста. Они подавляют гормоны, которые активируют прорастание в картошке. Вместо того чтобы "проснуться", клубни остаются в состоянии покоя — и сохраняют твёрдость, вкус и структуру на долгие недели, а иногда и месяцы.

"С тех пор как я начала класть яблоко в мешок с картошкой, ни один клубень не пророс. Это действительно работает", — пишут в отзывах хозяйки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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