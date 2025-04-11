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Почему еда в советской столовой была вкуснее, чем в кафе?

2:18
Еда

Сегодня "столовка” звучит как нечто простое.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

А в СССР — это была целая кулинарная культура, где пахло настоящей едой, варился суп, шкворчала подливка, и… хотелось всё попробовать.

Кафе, конечно, были. Но туда ходили не есть — а "посидеть”. А если хотелось поесть — шли в столовую.

Столовая готовила "как дома”

Никакого пафоса, никаких "дизайнерских подач”. Всё - по ГОСТу, по-настоящему, по-честному.

  • Суп — с картошкой и мясом, не из кубика
  • Котлета — с хлебом и луком, не из порошка
  • Каша — молочная, сладкая, густая
  • Компот — из настоящих сухофруктов, а не сиропа

И всё это готовилось в больших кастрюлях, как у бабушки на кухне, только в 10 раз больше.

ГОСТ — вкус, проверенный временем

Советская еда была вкусной потому, что делалась по строгим рецептам. ГОСТ — это не миф. Там было прописано: сколько мяса, сколько лука, даже как жарить.

  • Салат "Винегрет” — не с майонезом, а с подсолнечным маслом
  • "Оливье” — с докторской колбасой, а не с крабовыми палочками
  • Бефстроганов — с подливой, не сливками

Это была кухня без понтов — но со вкусом, который помнят до сих пор.

Кафе — это красиво, но не всегда вкусно

В кафе делали ставку на интерьер, тортики, официантов и кофейные пары. Да, там можно было взять мороженое, пирожное "Картошка” или стакан лимонада. Но если ты голоден после завода, института или ПТУ — тебе в кафе не помочь.

А вот в столовой — и щи, и второе, и компот за 25 копеек.

Столовая — душа коллектива

Это был не просто приём пищи.

  • Там собирались коллеги, друзья
  • Обсуждали премии, кино и футбол
  • Там была очередь, поднос, тётя с половником — и уют

Потому что в кафе ты гость, а в столовой — свой.

Советская столовая кормила не "высокую кухню”, а простого человека. Сытно, вкусно, понятно. Без изысков, но с любовью. Вот почему её борщ, котлеты и гречка с подливкой до сих пор вспоминаются с тёплой улыбкой.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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