Почему еда в советской столовой была вкуснее, чем в кафе?

Сегодня "столовка” звучит как нечто простое.
А в СССР — это была целая кулинарная культура, где пахло настоящей едой, варился суп, шкворчала подливка, и… хотелось всё попробовать.
Кафе, конечно, были. Но туда ходили не есть — а "посидеть”. А если хотелось поесть — шли в столовую.
Столовая готовила "как дома”
Никакого пафоса, никаких "дизайнерских подач”. Всё - по ГОСТу, по-настоящему, по-честному.
И всё это готовилось в больших кастрюлях, как у бабушки на кухне, только в 10 раз больше.
ГОСТ — вкус, проверенный временем
Советская еда была вкусной потому, что делалась по строгим рецептам. ГОСТ — это не миф. Там было прописано: сколько мяса, сколько лука, даже как жарить.
Это была кухня без понтов — но со вкусом, который помнят до сих пор.
Кафе — это красиво, но не всегда вкусно
В кафе делали ставку на интерьер, тортики, официантов и кофейные пары. Да, там можно было взять мороженое, пирожное "Картошка” или стакан лимонада. Но если ты голоден после завода, института или ПТУ — тебе в кафе не помочь.
А вот в столовой — и щи, и второе, и компот за 25 копеек.
Столовая — душа коллектива
Это был не просто приём пищи.
Потому что в кафе ты гость, а в столовой — свой.
Советская столовая кормила не "высокую кухню”, а простого человека. Сытно, вкусно, понятно. Без изысков, но с любовью. Вот почему её борщ, котлеты и гречка с подливкой до сих пор вспоминаются с тёплой улыбкой.
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