Больше не ищу рецепт идеального омлета: фета и овощи делают его незабываемым — попробуйте

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Омлет с овощами и сыром фета — это легкое, но сытное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, бранча или легкого ужина. Он надолго сохраняет чувство сытости и может быть приготовлен из любых овощей, которые есть у вас под рукой.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Омлет с брокколи и шпинатом

Помимо феты, вы можете использовать и другие виды сыра по своему вкусу.

Ингредиенты

6 яиц

1/2 стакана молока или сливок

болгарский перец (красный или зеленый), нарезанный кубиками

1 луковица, измельченная

100 г сыра фета, тертого или нарезанного кубиками

1/4 стакана рубленой петрушки

2 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Грибы (по желанию), нарезанные ломтиками

Помидоры черри (по желанию), разрезанные пополам

Шпинат или другая листовая зелень (по желанию)

Специи (по желанию): орегано, тимьян, паприка

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и болгарский перец до мягкости. Если вы используете грибы, добавьте их к овощам и обжарьте еще несколько минут. В большой миске взбейте яйца с молоком или сливками, добавьте соль и перец. Добавьте обжаренные овощи, тертый или нарезанный кубиками сыр фета и измельченную петрушку. Тщательно перемешайте смесь. Вылейте яичную смесь в форму для запекания или в жаростойкую посуду. Запекайте в духовке 20-25 минут до золотистого цвета и плотной консистенции. Дайте омлету немного остыть, прежде чем нарезать и подавать.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.



Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

