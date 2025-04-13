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Больше не ищу рецепт идеального омлета: фета и овощи делают его незабываемым — попробуйте

1:46
Еда

Омлет с овощами и сыром фета — это легкое, но сытное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, бранча или легкого ужина. Он надолго сохраняет чувство сытости и может быть приготовлен из любых овощей, которые есть у вас под рукой.

Омлет с брокколи и шпинатом
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Омлет с брокколи и шпинатом

Помимо феты, вы можете использовать и другие виды сыра по своему вкусу.

Ингредиенты

  • 6 яиц
  • 1/2 стакана молока или сливок
  • болгарский перец (красный или зеленый), нарезанный кубиками
  • 1 луковица, измельченная
  • 100 г сыра фета, тертого или нарезанного кубиками
  • 1/4 стакана рубленой петрушки
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец по вкусу
  • Грибы (по желанию), нарезанные ломтиками
  • Помидоры черри (по желанию), разрезанные пополам
  • Шпинат или другая листовая зелень (по желанию)
  • Специи (по желанию): орегано, тимьян, паприка

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и болгарский перец до мягкости.
  3. Если вы используете грибы, добавьте их к овощам и обжарьте еще несколько минут.
  4. В большой миске взбейте яйца с молоком или сливками, добавьте соль и перец.
  5. Добавьте обжаренные овощи, тертый или нарезанный кубиками сыр фета и измельченную петрушку.
  6. Тщательно перемешайте смесь.
  7. Вылейте яичную смесь в форму для запекания или в жаростойкую посуду.
  8. Запекайте в духовке 20-25 минут до золотистого цвета и плотной консистенции.
  9. Дайте омлету немного остыть, прежде чем нарезать и подавать.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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