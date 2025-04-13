Больше не ищу рецепт идеального омлета: фета и овощи делают его незабываемым — попробуйте

Омлет с овощами и сыром фета — это легкое, но сытное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака, бранча или легкого ужина. Он надолго сохраняет чувство сытости и может быть приготовлен из любых овощей, которые есть у вас под рукой.
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Омлет с брокколи и шпинатом
Помимо феты, вы можете использовать и другие виды сыра по своему вкусу.
Ингредиенты
6 яиц
1/2 стакана молока или сливок
болгарский перец (красный или зеленый), нарезанный кубиками
1 луковица, измельченная
100 г сыра фета, тертого или нарезанного кубиками
1/4 стакана рубленой петрушки
2 столовые ложки оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Грибы (по желанию), нарезанные ломтиками
Помидоры черри (по желанию), разрезанные пополам
Шпинат или другая листовая зелень (по желанию)
Специи (по желанию): орегано, тимьян, паприка
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и болгарский перец до мягкости.
Если вы используете грибы, добавьте их к овощам и обжарьте еще несколько минут.
В большой миске взбейте яйца с молоком или сливками, добавьте соль и перец.
Добавьте обжаренные овощи, тертый или нарезанный кубиками сыр фета и измельченную петрушку.
Тщательно перемешайте смесь.
Вылейте яичную смесь в форму для запекания или в жаростойкую посуду.
Запекайте в духовке 20-25 минут до золотистого цвета и плотной консистенции.
Дайте омлету немного остыть, прежде чем нарезать и подавать.
Уточнения
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
Фе́та (греч. Φέτα — ломоть, срез) — традиционный греческий сыр белого цвета из овечьего молока.