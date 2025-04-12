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Шпинат на завтрак для контроля голода: учёные раскрыли неожиданный побочный эффект

1:31
Еда

Шпинат стал популярным трендом в TikTok: многие пользователи едят его на завтрак, утверждая, что это помогает контролировать аппетит. Однако исследования показывают, что подавление тяги к еде может иметь обратный эффект.

шпинат
Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шпинат

Исследования на крысах показали, что регулярное употребление горькой пищи, такой как шпинат, может снизить чувствительность к горькому вкусу. Но у людей это может привести к усилению аппетита и изменению пищевых привычек.

Шпинат — ценный продукт, богатый витаминами и минералами. Он содержит клетчатку, антиоксиданты, такие как лютеин и кверцетин, нитраты, улучшающие здоровье сердца, а также витамины A, C, K1, фолиевую кислоту, железо, кальций, калий и магний.

Клинический диетолог, которого цитирует Washington Post, отмечает, что шпинат может помочь контролировать голод благодаря высокому содержанию клетчатки. Однако важно помнить о мере. По данным американских властей, рекомендуется употреблять не более одной чашки приготовленного или двух чашек сырого шпината в день. Это связано с высоким содержанием витамина К, который может влиять на действие препаратов для разжижения крови, и оксалатов, снижающих усвоение минералов и повышающих риск образования камней в почках. Термическая обработка может помочь уменьшить содержание оксалатов.

Уточнения

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae), ранее рассматривавшемся как самостоятельное семейство Chenopodiaceae.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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