Свежие бананы без холодильника? Только если вы знаете этот приём

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Бананы — один из самых популярных фруктов, но портятся они слишком быстро. Уже через несколько дней кожура темнеет, а мякоть становится мягкой и безвкусной. Однако теперь стало известно простое решение, которое может продлить свежесть бананов до 26 дней.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банан

Не оборачивать, а… нарезать

Оказывается, чтобы бананы дольше оставались свежими, их вовсе не обязательно оборачивать плёнкой. Пользовательница TikTok Эми Кросс (@amycrosslegacy), специализирующаяся на хранении продуктов, поделилась необычным способом:

"Я нарезаю бананы с кожурой и складываю их в стеклянную банку, которую затем ставлю в холодильник. Сначала я хотела проверить, продержатся ли они хотя бы 12 часов, но в итоге они не испортились даже спустя 26 дней", — рассказывает специалист по хранению Эми Кросс.

Метод простой, но работает — бананы сохраняют свежесть, не темнеют и не размягчаются. Главное — не очищать их от кожуры перед хранением и использовать герметичную стеклянную посуду.

Что делать, если не хочется резать

Если предпочитаете хранить бананы целиком, держите их в прохладном, сухом и тёмном месте - подальше от плиты, солнечного света и тёплой кухни. Идеальная температура хранения — около 12 °C. Тепло ускоряет созревание, а свет — появление пятен.

Спасаем фрукты в салате

Нарезанные бананы быстро темнеют на воздухе. В этом случае поможет сок лимона или ананаса - просто сбрызните им фрукты, и они сохранят приятный вид и вкус надолго. Особенно актуально для фруктовых салатов.

Эти советы помогут не только сохранить любимые бананы, но и сократить количество выбрасываемой еды. Немного внимания — и фрукты остаются вкусными неделями.

Уточнения

Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.



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