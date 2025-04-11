Свежие бананы без холодильника? Только если вы знаете этот приём

Бананы — один из самых популярных фруктов, но портятся они слишком быстро. Уже через несколько дней кожура темнеет, а мякоть становится мягкой и безвкусной. Однако теперь стало известно простое решение, которое может продлить свежесть бананов до 26 дней.
Оказывается, чтобы бананы дольше оставались свежими, их вовсе не обязательно оборачивать плёнкой. Пользовательница TikTok Эми Кросс (@amycrosslegacy), специализирующаяся на хранении продуктов, поделилась необычным способом:
"Я нарезаю бананы с кожурой и складываю их в стеклянную банку, которую затем ставлю в холодильник. Сначала я хотела проверить, продержатся ли они хотя бы 12 часов, но в итоге они не испортились даже спустя 26 дней", — рассказывает специалист по хранению Эми Кросс.
Метод простой, но работает — бананы сохраняют свежесть, не темнеют и не размягчаются. Главное — не очищать их от кожуры перед хранением и использовать герметичную стеклянную посуду.
Если предпочитаете хранить бананы целиком, держите их в прохладном, сухом и тёмном месте - подальше от плиты, солнечного света и тёплой кухни. Идеальная температура хранения — около 12 °C. Тепло ускоряет созревание, а свет — появление пятен.
Нарезанные бананы быстро темнеют на воздухе. В этом случае поможет сок лимона или ананаса - просто сбрызните им фрукты, и они сохранят приятный вид и вкус надолго. Особенно актуально для фруктовых салатов.
Эти советы помогут не только сохранить любимые бананы, но и сократить количество выбрасываемой еды. Немного внимания — и фрукты остаются вкусными неделями.
Бана́н - название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa x paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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