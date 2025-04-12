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Почему американская курица и говядина пугают европейцев: раскрыт главный секрет обработки

2:49
Еда

Европейский Союз (ЕС) и Великобритания не импортируют из США курицу, обработанную хлором, и говядину, выращенную с использованием гормонов. Это связано с тем, что их стандарты безопасности пищевых продуктов запрещают такие продукты. Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по этому поводу, стремясь увеличить экспорт американской говядины и курятины.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Запрет на импорт говядины из США

Ограничения на импорт говядины из США были введены в 2003 году после обнаружения губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭКРС) в США. В 2019 году запрет на экспорт говядины в Австралию был снят, однако эта страна по-прежнему требует доказательств того, что скот выращен, забит и обработан исключительно на территории США. Аргентина также сняла запрет на импорт американской говядины, но ограничивает ввоз живого скота.

Ограничения на гормональную говядину в ЕС и Великобритании

С 1989 года ЕС и Великобритания запретили импорт говядины из США, если для её производства использовались гормоны роста. ЕС обосновывает этот запрет научными данными, указывающими на потенциальные риски для здоровья человека, такие как образование опухолей. Американская промышленность утверждает, что проведённые в США тесты на безопасность не выявили таких рисков. Однако европейские власти учитывают здоровье всех групп населения, включая детей и пожилых людей, пишет болгарское издание offnews.bg.

Европейские ограничения на хлорированную курицу

США критикуют запрет ЕС на импорт курицы, обработанной хлором. Европейские власти считают, что такая обработка снижает стандарты гигиены, благополучия животных и может быть неэффективной для уничтожения бактерий. Исследования показывают, что хлорирование не всегда достигает нужного эффекта, что приводит к более высоким уровням пищевых отравлений в США по сравнению с Европой.

Рекомендации для американских производителей

Для успешного экспорта мясной продукции в Европу и Великобританию американским производителям необходимо отказаться от использования гормонов роста в производстве говядины и прекратить хлорирование курицы. Несмотря на то что Австралия и Аргентина открыты для импорта американской говядины, американские производители должны соблюдать их строгие стандарты. Опросы показывают, что большинство европейцев возражают против импорта хлорированной курицы и говядины, выращенной с использованием гормонов.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. 

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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