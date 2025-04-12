Вода Perrier оказалась не такой натуральной? Nestlé столкнулась с неудобными вопросами экспертов

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Гидрогеологи, к которым обратилась префектура Гар по вопросу продления разрешения на производство Perrier компанией Nestlé Waters под названием "натуральная минеральная вода", выдали неблагоприятное заключение. Об этом стало известно в среду во время слушаний в Сенате, где выступал генеральный директор Nestlé Лоран Фрейкс. Он заявил, что компания не согласна с некоторыми выводами отчета.

Фото: svalbardi is licensed under Free More info Бутилированная вода

Докладчик комитета Александр Уизий зачитал отрывок из отчета, где говорилось, что гидрогеологи не рекомендовали продолжать эксплуатацию скважин для производства природной минеральной воды на участке Вержез в департаменте Гар.

Чтобы вода имела маркировку "природная минеральная вода", она должна быть чистой на выходе из источника и не подвергаться обработке, изменяющей ее микробиом. Докладчик выразил удивление тем, что ранее директора Nestlé Waters заверили, что вся вода компании чистая у источника, сообщает французское издание France3-regions.francetvinfo.fr.

Фрейкс подчеркнул, что компания готова принять все необходимые меры для улучшения качества воды и начала внутреннюю проверку прошлой практики во Франции. Он также отметил, что выводы гидрогеологов должны быть учтены региональными властями.

Сенаторы выразили удивление, что до сих пор не было проведено внутреннее расследование по поводу использования запрещенных методов дезинфекции воды в прошлом. Председатель комиссии по расследованию сенатор Гарда Лоран Бургоа заявил, что это было слушание "последнего шанса" и выразил сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны представителей Nestlé.

Уточнения

Бутилированная вода — пищевой продукт, представляющий собой воду, разлитую в стеклянные или пластиковые бутылки для розничного распространения.



Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.



