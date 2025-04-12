Всего 50 калорий в 100 г: этот сладкий фрукт поможет похудеть без диет — раскрыт секрет стройности

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуава — это фрукт, который произрастает в тропическом климате Америки и является типичным для Бразилии. Он известен не только своим неповторимым вкусом, но и тем, что его часто изображают в комиксах как объект краж Чико Бенто у своего соседа Нхо Лау. Однако гуава не только приносит удовольствие, но и обладает множеством полезных свойств для здоровья.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гуава

Особенно важен витамин С, который содержится в этом фрукте. Он помогает укрепить иммунную систему и предотвратить такие проблемы, как цинга. Кроме того, витамин С обладает антиоксидантными свойствами, снижая риск развития заболеваний, связанных со старением, и защищая кожу.

Гуава также богата витамином А, который полезен для здоровья глаз, и витамином В1 (тиамином), который помогает в метаболизме углеводов, обеспечивая организм энергией.

Как и другие фрукты, гуава является отличным источником клетчатки, важной для нормальной работы кишечника. Клетчатка предотвращает запоры, регулирует артериальное давление и уровень холестерина, пишет бразильское издание saude.abril.com.br.

Этот фрукт также может быть полезен для тех, кто следит за своим весом, так как он является низкокалорийной сладкой альтернативой. В 100 граммах гуавы содержится около 50-55 калорий.

Чтобы получить максимальную пользу от гуавы, лучше всего употреблять её в свежем виде. Однако её также можно использовать для приготовления натуральных соков. Но стоит помнить, что при этом теряется часть клетчатки.

Гуава часто используется в приготовлении сладостей и мороженого. Однако стоит учитывать, что добавление сахара и жиров может снизить полезные свойства фрукта.

Уточнения

Пси́диум Гуа́ва, или Гойяба, устар. Гуйава (лат. Psídium) — род растений семейства Миртовые, включает в себя около 100 видов.

