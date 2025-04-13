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Лучшая идея для ужина: нежная печень в сметанном соусе

Еда

Если вы ищете идею для тёплого семейного ужина, то эта подлива — то, что нужно. Готовится быстро, требует минимум усилий и идеально сочетается с любым гарниром — от картофельного пюре до гречки.

Грибная подлива
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибная подлива

Что понадобится:

  • Куриная печень — 400 г

  • Сметана (20%) — 150 г

  • Лук — 80 г

  • Морковь — 70 г

  • Вода — 100 мл

  • Крахмал — 0,5 ч. л.

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Промойте печень, удалите плёнки и жир, нарежьте кусочками. Обсушите.

  2. Нарежьте лук кубиками, морковь натрите. Обжарьте их 5 минут на сковороде.

  3. Добавьте печень и обжаривайте ещё 7 минут. Перемешайте с травами, солью и перцем.

  4. Крахмал разведите в воде, смешайте со сметаной и влейте в сковороду.

  5. Доведите до кипения, затем тушите на слабом огне 5 минут — соус загустеет, а печень останется нежной.

Совет: хотите более насыщенный вкус — добавьте ложку томатной пасты. А перед подачей посыпьте зелёным луком и петрушкой — блюдо сразу заиграет "весной".

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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