Лучшая идея для ужина: нежная печень в сметанном соусе

Если вы ищете идею для тёплого семейного ужина, то эта подлива — то, что нужно. Готовится быстро, требует минимум усилий и идеально сочетается с любым гарниром — от картофельного пюре до гречки.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грибная подлива

Что понадобится:

Куриная печень — 400 г

Сметана (20%) — 150 г

Лук — 80 г

Морковь — 70 г

Вода — 100 мл

Крахмал — 0,5 ч. л.

Прованские травы — 1 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Промойте печень, удалите плёнки и жир, нарежьте кусочками. Обсушите. Нарежьте лук кубиками, морковь натрите. Обжарьте их 5 минут на сковороде. Добавьте печень и обжаривайте ещё 7 минут. Перемешайте с травами, солью и перцем. Крахмал разведите в воде, смешайте со сметаной и влейте в сковороду. Доведите до кипения, затем тушите на слабом огне 5 минут — соус загустеет, а печень останется нежной.

Совет: хотите более насыщенный вкус — добавьте ложку томатной пасты. А перед подачей посыпьте зелёным луком и петрушкой — блюдо сразу заиграет "весной".

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

