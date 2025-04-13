Лучшая идея для ужина: нежная печень в сметанном соусе

Если вы ищете идею для тёплого семейного ужина, то эта подлива — то, что нужно. Готовится быстро, требует минимум усилий и идеально сочетается с любым гарниром — от картофельного пюре до гречки.
Куриная печень — 400 г
Сметана (20%) — 150 г
Лук — 80 г
Морковь — 70 г
Вода — 100 мл
Крахмал — 0,5 ч. л.
Прованские травы — 1 ч. л.
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Промойте печень, удалите плёнки и жир, нарежьте кусочками. Обсушите.
Нарежьте лук кубиками, морковь натрите. Обжарьте их 5 минут на сковороде.
Добавьте печень и обжаривайте ещё 7 минут. Перемешайте с травами, солью и перцем.
Крахмал разведите в воде, смешайте со сметаной и влейте в сковороду.
Доведите до кипения, затем тушите на слабом огне 5 минут — соус загустеет, а печень останется нежной.
Совет: хотите более насыщенный вкус — добавьте ложку томатной пасты. А перед подачей посыпьте зелёным луком и петрушкой — блюдо сразу заиграет "весной".
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
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