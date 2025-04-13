Самый нежный пасхальный кулич делают с творогом — и вот почему

Творожный кулич — это альтернатива классическим пасхальным рецептам, и она точно стоит затраченного времени. Жирный творог делает тесто особенно нежным, а добавки вроде цукатов и орехов — по-настоящему праздничным. Главное — следовать пошаговой инструкции.
Для опары: 75 г муки, 75 мл молока, 15 г дрожжей
Для теста: 330 г муки, 140 г сахара, 4 яйца, 100 г масла, 50 г творога, 100 г цукатов, 60 г орехов, 7 г соли
Для украшения: орехи и сахарная пудра
Опара: тёплое молоко + дрожжи + мука. Оставьте на 30 минут.
Тесто: творог + яйца — взбить. Добавьте муку, опару, треть сахара. Вымесите.
Порциями вмешивайте оставшийся сахар и холодное масло (тонкими ломтиками).
В раскатанное тесто добавьте цукаты и орехи, сверните, дайте подойти.
Обомните через 30 мин и через час. Через 2,5 ч разделите на 3 части.
Скатайте в шары, оставьте на 15 мин. Снова сформуйте и разложите по формам.
Дайте расстояться ещё 1,5 часа, затем выпекайте при 180 °C 40-45 минут.
Остудите, посыпьте пудрой и орехами.
Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ - "хлеб круглой или овальной формы") — русское название пасхального хлеба.
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