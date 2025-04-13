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Самый нежный пасхальный кулич делают с творогом — и вот почему

1:32
Еда

Творожный кулич — это альтернатива классическим пасхальным рецептам, и она точно стоит затраченного времени. Жирный творог делает тесто особенно нежным, а добавки вроде цукатов и орехов — по-настоящему праздничным. Главное — следовать пошаговой инструкции.

Пасха
Фото: flickr by Лохмотья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пасха

Что понадобится:

  • Для опары: 75 г муки, 75 мл молока, 15 г дрожжей

  • Для теста: 330 г муки, 140 г сахара, 4 яйца, 100 г масла, 50 г творога, 100 г цукатов, 60 г орехов, 7 г соли

  • Для украшения: орехи и сахарная пудра

Пошагово:

  1. Опара: тёплое молоко + дрожжи + мука. Оставьте на 30 минут.

  2. Тесто: творог + яйца — взбить. Добавьте муку, опару, треть сахара. Вымесите.

  3. Порциями вмешивайте оставшийся сахар и холодное масло (тонкими ломтиками).

  4. В раскатанное тесто добавьте цукаты и орехи, сверните, дайте подойти.

  5. Обомните через 30 мин и через час. Через 2,5 ч разделите на 3 части.

  6. Скатайте в шары, оставьте на 15 мин. Снова сформуйте и разложите по формам.

  7. Дайте расстояться ещё 1,5 часа, затем выпекайте при 180 °C 40-45 минут.

  8. Остудите, посыпьте пудрой и орехами.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ - "хлеб круглой или овальной формы") — русское название пасхального хлеба.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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