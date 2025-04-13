Самый нежный пасхальный кулич делают с творогом — и вот почему

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожный кулич — это альтернатива классическим пасхальным рецептам, и она точно стоит затраченного времени. Жирный творог делает тесто особенно нежным, а добавки вроде цукатов и орехов — по-настоящему праздничным. Главное — следовать пошаговой инструкции.

Фото: flickr by Лохмотья, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пасха

Что понадобится:

Для опары : 75 г муки, 75 мл молока, 15 г дрожжей

Для теста : 330 г муки, 140 г сахара, 4 яйца, 100 г масла, 50 г творога, 100 г цукатов, 60 г орехов, 7 г соли

Для украшения: орехи и сахарная пудра

Пошагово:

Опара: тёплое молоко + дрожжи + мука. Оставьте на 30 минут. Тесто: творог + яйца — взбить. Добавьте муку, опару, треть сахара. Вымесите. Порциями вмешивайте оставшийся сахар и холодное масло (тонкими ломтиками). В раскатанное тесто добавьте цукаты и орехи, сверните, дайте подойти. Обомните через 30 мин и через час. Через 2,5 ч разделите на 3 части. Скатайте в шары, оставьте на 15 мин. Снова сформуйте и разложите по формам. Дайте расстояться ещё 1,5 часа, затем выпекайте при 180 °C 40-45 минут. Остудите, посыпьте пудрой и орехами.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ - "хлеб круглой или овальной формы") — русское название пасхального хлеба.

