Советская железная дорога. Как ели в поезде Москва-Сочи

Дорога из Москвы в Сочи — почти два дня. И если билета на самолёт не досталось (а часто так и было), то садились в поезд.
Купе, проводница, чай в подстаканнике, скрип полок — и, конечно, еда. Потому что советская поездка на юг — это не только километры, но и гастрономия на рельсах.
Домашние "запасы” — как уезжали в путешествие
Никто не садился в поезд налегке. В авоське или чемодане ехали:
На вторые сутки всё это съедалось или слегка "начинало жить", особенно летом.
Чай в подстаканнике — ритуал на рельсах
Чай приносила проводница. В кипятильнике, в тяжёлом гранёном стакане, в металлическом подстаканнике — с гербом СССР или заводским клеймом.
Сахар — на ложечке. Иногда просили "два пакетика". Запах чая с лимоном, стук колёс, закат в окно — и уже казалось, что ты почти на море.
Вагон-ресторан — как поход в кафе
Там было дорого (по советским меркам) и нарядно:
Что брали:
— Борщ или щи
— Котлету с пюре
— Куриное филе с подливкой
— Компот или морс
Иногда заказывали бутылочку "по чуть-чуть", особенно ближе к вечеру — "чтобы заснуть полегче".
На станциях — гастрономия у вагона
Остановка — и все ринулись к бабушкам на перроне. Продавали:
— Копчёную рыбу
— Пирожки с повидлом
— Яблоки, варёную кукурузу
— Минеральную воду "Ессентуки"
— Мороженое в вафельном стаканчике
С риском: кто не успел — тот остался без вагона.
Поезд Москва-Сочи — это была путешествие, где еда шла в ногу с километрами. Никаких фастфудов, никаких упаковок. Просто, сытно и по-настоящему. Потому что поездка на юг — это не только море, но и вкус дороги.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.