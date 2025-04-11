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Советская железная дорога. Как ели в поезде Москва-Сочи

2:10
Еда

Дорога из Москвы в Сочи — почти два дня. И если билета на самолёт не досталось (а часто так и было), то садились в поезд.

Тихоокеанская, дальний поезд в Хабаровск 2022
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тихоокеанская, дальний поезд в Хабаровск 2022

Купе, проводница, чай в подстаканнике, скрип полок — и, конечно, еда. Потому что советская поездка на юг — это не только километры, но и гастрономия на рельсах.

Домашние "запасы” — как уезжали в путешествие

Никто не садился в поезд налегке. В авоське или чемодане ехали:

  • Яйца вкрутую (в газете)
  • Котлеты, отбивные (в контейнерах или банках)
  • Огурцы, помидоры, зелень
  • Хлеб, сыр, варёная колбаса
  • Пирожки с капустой или яйцом
  • Сушки и печенье "к чаю"
  • Термос с кипятком или чайник с сахаром

На вторые сутки всё это съедалось или слегка "начинало жить", особенно летом.

Чай в подстаканнике — ритуал на рельсах

Чай приносила проводница. В кипятильнике, в тяжёлом гранёном стакане, в металлическом подстаканнике — с гербом СССР или заводским клеймом.

Сахар — на ложечке. Иногда просили "два пакетика". Запах чая с лимоном, стук колёс, закат в окно — и уже казалось, что ты почти на море.

Вагон-ресторан — как поход в кафе

Там было дорого (по советским меркам) и нарядно:

  • Скатерти, занавески
  • Официанты с бабочками
  • Меню на подложке

Что брали:
— Борщ или щи
— Котлету с пюре
— Куриное филе с подливкой
— Компот или морс

Иногда заказывали бутылочку "по чуть-чуть", особенно ближе к вечеру — "чтобы заснуть полегче".

На станциях — гастрономия у вагона

Остановка — и все ринулись к бабушкам на перроне. Продавали:

— Копчёную рыбу
— Пирожки с повидлом
— Яблоки, варёную кукурузу
— Минеральную воду "Ессентуки"
— Мороженое в вафельном стаканчике

С риском: кто не успел — тот остался без вагона.

Поезд Москва-Сочи — это была путешествие, где еда шла в ногу с километрами. Никаких фастфудов, никаких упаковок. Просто, сытно и по-настоящему. Потому что поездка на юг — это не только море, но и вкус дороги.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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