Советская железная дорога. Как ели в поезде Москва-Сочи

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Дорога из Москвы в Сочи — почти два дня. И если билета на самолёт не досталось (а часто так и было), то садились в поезд.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тихоокеанская, дальний поезд в Хабаровск 2022

Купе, проводница, чай в подстаканнике, скрип полок — и, конечно, еда. Потому что советская поездка на юг — это не только километры, но и гастрономия на рельсах.

Домашние "запасы” — как уезжали в путешествие

Никто не садился в поезд налегке. В авоське или чемодане ехали:

Яйца вкрутую (в газете)

Котлеты, отбивные (в контейнерах или банках)

Огурцы, помидоры, зелень

Хлеб, сыр, варёная колбаса

Пирожки с капустой или яйцом

Сушки и печенье "к чаю"

Термос с кипятком или чайник с сахаром

На вторые сутки всё это съедалось или слегка "начинало жить", особенно летом.

Чай в подстаканнике — ритуал на рельсах

Чай приносила проводница. В кипятильнике, в тяжёлом гранёном стакане, в металлическом подстаканнике — с гербом СССР или заводским клеймом.

Сахар — на ложечке. Иногда просили "два пакетика". Запах чая с лимоном, стук колёс, закат в окно — и уже казалось, что ты почти на море.

Вагон-ресторан — как поход в кафе

Там было дорого (по советским меркам) и нарядно:

Скатерти, занавески

Официанты с бабочками

Меню на подложке

Что брали:

— Борщ или щи

— Котлету с пюре

— Куриное филе с подливкой

— Компот или морс

Иногда заказывали бутылочку "по чуть-чуть", особенно ближе к вечеру — "чтобы заснуть полегче".

На станциях — гастрономия у вагона

Остановка — и все ринулись к бабушкам на перроне. Продавали:

— Копчёную рыбу

— Пирожки с повидлом

— Яблоки, варёную кукурузу

— Минеральную воду "Ессентуки"

— Мороженое в вафельном стаканчике

С риском: кто не успел — тот остался без вагона.

Поезд Москва-Сочи — это была путешествие, где еда шла в ногу с километрами. Никаких фастфудов, никаких упаковок. Просто, сытно и по-настоящему. Потому что поездка на юг — это не только море, но и вкус дороги.