Три продукта — три блюда: как бабушки СССР крутили гастрономию из воздуха

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

В советские времена наши бабушки были настоящими мастерами создавать вкусные блюда из минимального количества продуктов.

Фото: Adobe Stock by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испанский омлет

Вот примеры такой "магии кулинарии”.

Продукты: картошка + лук + сало

1. Жареная картошка с луком

Классика жанра. Лук сначала — до золотистого, потом картошка. Сковородка шкварчит, кухня пахнет — ужин готов.

2. Сало с хлебом и луком

Если был хлеб — это перекус, который заменял бутерброд с колбасой. А ещё — витамины, белки и жиры. Без шуток.

3. Суп "по-домашнему"

В воду — картошку, лук, немного сала (обжаренного), соль. Варишь — и получаешь полноценный жидкий обед.

Продукты: мука + вода + сахар

1. Лепёшки на сковородке

Мука с водой — тесто. Чуть сахара — и жарим. Ели горячими с вареньем, мёдом или просто с чаем.

2. Простой пирог в духовке

Если был разрыхлитель — получалась почти шарлотка, только без яблок. Иногда добавляли варенье — и вот тебе "пирог на праздник".

3. Жидкий кисель

Сахар, вода, мука (или крахмал) — и на плиту. Советская версия десерта. Пили горячим или ели с хлебом. Да-да.

Продукты: яйцо + молоко + хлеб

1. Гренки

Хлеб макается в смесь яйца и молока — и на сковороду. Хрустящие снаружи, мягкие внутри. Почти французский тост — только по-нашему.

2. Омлет по-сельски

Яйцо с молоком взбить, посолить, вылить на сковороду. Никаких специй — только натуральный вкус.

3. Молочный суп с хлебом

Кипятишь молоко, кидаешь туда кусочки хлеба. Иногда добавляли сахар. Детство в ложке.

Советские бабушки умели готовить не из того, что было, а из того, чего почти не было. Каждый продукт работал на 200%, и вкус оставался в памяти надолго.