Три продукта — три блюда: как бабушки СССР крутили гастрономию из воздуха

В советские времена наши бабушки были настоящими мастерами создавать вкусные блюда из минимального количества продуктов.
Вот примеры такой "магии кулинарии”.
1. Жареная картошка с луком
Классика жанра. Лук сначала — до золотистого, потом картошка. Сковородка шкварчит, кухня пахнет — ужин готов.
2. Сало с хлебом и луком
Если был хлеб — это перекус, который заменял бутерброд с колбасой. А ещё — витамины, белки и жиры. Без шуток.
3. Суп "по-домашнему"
В воду — картошку, лук, немного сала (обжаренного), соль. Варишь — и получаешь полноценный жидкий обед.
1. Лепёшки на сковородке
Мука с водой — тесто. Чуть сахара — и жарим. Ели горячими с вареньем, мёдом или просто с чаем.
2. Простой пирог в духовке
Если был разрыхлитель — получалась почти шарлотка, только без яблок. Иногда добавляли варенье — и вот тебе "пирог на праздник".
3. Жидкий кисель
Сахар, вода, мука (или крахмал) — и на плиту. Советская версия десерта. Пили горячим или ели с хлебом. Да-да.
1. Гренки
Хлеб макается в смесь яйца и молока — и на сковороду. Хрустящие снаружи, мягкие внутри. Почти французский тост — только по-нашему.
2. Омлет по-сельски
Яйцо с молоком взбить, посолить, вылить на сковороду. Никаких специй — только натуральный вкус.
3. Молочный суп с хлебом
Кипятишь молоко, кидаешь туда кусочки хлеба. Иногда добавляли сахар. Детство в ложке.
Советские бабушки умели готовить не из того, что было, а из того, чего почти не было. Каждый продукт работал на 200%, и вкус оставался в памяти надолго.
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