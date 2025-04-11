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Хлеб, который не черствеет: простой трюк, о котором молчат даже бабушки

1:42
Еда

Свежая корочка, лёгкий аромат, мягкий мякиш… Нет ничего вкуснее куска хлеба с утренним чаем или кофе. Но как сохранить его таким хотя бы пару дней? Ведь уже на следующий день хруст превращается в резину, а батон — в кирпич. Есть несколько простых, но действенных способов продлить "жизнь" хлебу.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Зачем нужен чехол из льна

Первое правило — правильное хранение. Забудьте об упаковке из полиэтилена: в ней хлеб быстро плесневеет. Вместо этого используйте хлебницу - она обеспечивает циркуляцию воздуха и защищает от пересушивания.
Нет хлебницы? Тогда подойдёт полотенце изо льна - натуральные волокна впитывают лишнюю влагу, но при этом "дышат".

Важно: хлеб нужно хранить вдали от тепла и влажности. Батарея, микроволновка и солнечный подоконник только ускорят порчу.

Секрет двух кусочков сахара

Хотите уберечь хлеб от плесени? Положите в хлебницу две кусочки сахара. Они впитают лишнюю влагу и замедлят появление грибка.
Неожиданно, но работает.

А может, заморозить

Если вы купили хлеб впрок, замораживание — лучший вариант. Только замораживать нужно как можно скорее, пока хлеб свежий.
Разделите его на порции, положите в пакеты для заморозки, и размораживайте по мере необходимости.

Как правильно размораживать

Лучше всего — оставить хлеб при комнатной температуре. Он вернёт мягкость за несколько часов. Если времени нет, можно использовать режим разморозки в микроволновке.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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