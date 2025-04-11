Хлеб, который не черствеет: простой трюк, о котором молчат даже бабушки

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая корочка, лёгкий аромат, мягкий мякиш… Нет ничего вкуснее куска хлеба с утренним чаем или кофе. Но как сохранить его таким хотя бы пару дней? Ведь уже на следующий день хруст превращается в резину, а батон — в кирпич. Есть несколько простых, но действенных способов продлить "жизнь" хлебу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Хлеб

Зачем нужен чехол из льна

Первое правило — правильное хранение. Забудьте об упаковке из полиэтилена: в ней хлеб быстро плесневеет. Вместо этого используйте хлебницу - она обеспечивает циркуляцию воздуха и защищает от пересушивания.

Нет хлебницы? Тогда подойдёт полотенце изо льна - натуральные волокна впитывают лишнюю влагу, но при этом "дышат".

Важно: хлеб нужно хранить вдали от тепла и влажности. Батарея, микроволновка и солнечный подоконник только ускорят порчу.

Секрет двух кусочков сахара

Хотите уберечь хлеб от плесени? Положите в хлебницу две кусочки сахара. Они впитают лишнюю влагу и замедлят появление грибка.

Неожиданно, но работает.

А может, заморозить

Если вы купили хлеб впрок, замораживание — лучший вариант. Только замораживать нужно как можно скорее, пока хлеб свежий.

Разделите его на порции, положите в пакеты для заморозки, и размораживайте по мере необходимости.

Как правильно размораживать

Лучше всего — оставить хлеб при комнатной температуре. Он вернёт мягкость за несколько часов. Если времени нет, можно использовать режим разморозки в микроволновке.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.



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