Не куличом единым: вот что обязательно должно быть на русском пасхальном столе для настоящего праздника

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Пасхальный стол в России традиционно богат и разнообразен. Помимо куличей и крашеных яиц, существует множество других вкусных блюд, которые украсят ваш праздник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадное яйцо

Вот несколько идей

Мясные блюда

Буженина. Запеченная большая свиная ветчина, натертая специями и чесноком. Это сытное и вкусное блюдо часто становится центральным элементом пасхального стола.

Домашняя колбаса. Приготовленная своими руками колбаса из натурального мяса всегда пользуется популярностью.

Запеченная утка или гусь. Птица, запеченная целиком с яблоками, черносливом или другими начинками, выглядит очень празднично.

Холодец или заливное. Традиционное русское блюдо, которое готовится заранее и отлично подходит в качестве холодной закуски.

Паштеты. Домашние паштеты из печени или мяса с добавлением специй и трав станут отличным дополнением к хлебу и тостам.

Рыбные блюда

Запеченная рыба. Целая запеченная рыба (например, карп, судак или лосось) с лимоном и травами.

Фаршированная рыба. Рыба, фаршированная овощами, грибами или крупами, выглядит очень нарядно.

Селёдка под шубой. Хотя это блюдо не является исключительно пасхальным, оно часто присутствует на праздничном столе.

Рыбные пироги или кулебяки. Сытные пироги с различными рыбными начинками.

Салаты и закуски

Овощные салаты. Лёгкие салаты из свежих весенних овощей с зеленью.

Салат "Оливье". Классические салаты, которые многие любят и готовят на праздники.

Маринованные овощи и грибы. Разнообразные соленья и маринады добавят вкуса и разнообразия на стол.

Сладкие блюда и выпечка (помимо куличей)

Пасха творожная. Холодный десерт из творога, сливок, сухофруктов и цукатов, который имеет форму усеченной пирамиды и символизирует Гроб Господень. Существует множество рецептов творожной пасхи.

Пироги и пирожки со сладкими начинками. Например, с яблоками, ягодами, творогом или маком.

Блины. Тонкие блинчики могут подаваться со сметаной, вареньем, медом или икрой.

Фруктовые салаты. Лёгкие и освежающие салаты из свежих фруктов.

Напитки

Красное вино "Кагор". Традиционный пасхальный напиток.

Домашние настойки и ликеры: приготовленные своими руками напитки могут стать изюминкой стола.

Квас. Традиционный русский освежающий напиток.

При выборе блюд ориентируйтесь на вкусы вашей семьи и доступность продуктов. Главное, чтобы пасхальный стол был щедрым, красивым и создавал праздничное настроение!