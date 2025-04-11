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ТОП-5 блюд, за которыми выстраивались очереди в столовой СССР

1:45
Еда

Советская столовая — это не просто место, где можно было поесть. Это был целый мир с запахом борща, звоном алюминиевых подносов и вечно занятыми тётушками в белых фартуках.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Некоторые блюда были настолько любимы, что к ним буквально выстраивались очереди. Вот список тех гастрономических шедевров, за которыми охотились в столовых по всей стране.

1. Котлета по-киевски

С хрустящей корочкой и тающим внутри маслом. Если повезло застать — считай, день удался. Блюдо считалось праздничным и элитным.

2. Борщ со сметаной

Густой, наваристый, с мясом, капустой и обязательно — ложкой сметаны. Его аромат разносился по всей столовой.

3. Тефтели в подливе с макаронами

Макароны по-флотски в более "мягком" варианте. Тефтели были любимы детьми и взрослыми, особенно в сочетании с томатной подливкой.

4. Ленивые вареники или запеканка из творога

Тёплые, сладкие, со сметаной или сгущёнкой. Идеальны для завтрака или десерта. Часто разбирались первыми.

5. Кисель и компот из сухофруктов

Напитки, которые были почти как еда. Кисель — густой, вишнёвый, иногда еле наливался. Компот — насыщенный, с кусочками яблок и груш.

Эти простые, но вкусные блюда стали символами эпохи. Люди до сих пор вспоминают их с теплотой, ведь они несли не только вкус, но и дух времени — заботливую бабушку в фартуке, школьные обеды, заводские столовки и ощущение "домашнего" уюта даже в самых простых местах.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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