Что держали в секрете о праздничных столах бабушки в СССР

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР праздничные столы у бабушек отличались особым домашним уютом и традиционными блюдами, которые часто передавались из поколения в поколение.

Фото: flickr.com by ccarlstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маринованные овощи

Вот некоторые из них.

Домашние пироги и пирожки

Бабушки славились своими умениями в выпечке. Пироги с капустой, яблоками, ягодами, а также маленькие пирожки с мясом или картошкой были обязательным атрибутом праздничного стола.

Домашние соленья и маринады

Маринованные огурцы, помидоры, грибы, квашеная капуста — всё это бабушки заготавливали заранее, чтобы украсить праздничный стол.

Холодец или студень

Это блюдо требовало много времени и терпения, поэтому его часто готовили именно бабушки.

Домашняя колбаса и сало

В некоторых семьях бабушки сами готовили домашнюю колбасу и сало, которые были гораздо вкуснее магазинных.

Домашние настойки и ликёры

Бабушки часто делали домашние настойки на ягодах или травах, которые подавались к праздничному столу.

Торт "Наполеон" или "Медовик"

Эти торты требовали особого умения и времени, и бабушки часто брали на себя их приготовление.

Домашние конфеты и печенье

В советское время, с его дефицитом конфет, бабушки готовили их сами.

Салаты "Селёдка под шубой" и "Мимоза"

Эти слоёные салаты были классикой праздничного стола, и у каждой бабушки был свой фирменный рецепт.

Эти блюда не только украшали праздничный стол, но и создавали атмосферу тепла и уюта, которая так ценилась в советских семьях.