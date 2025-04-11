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Что держали в секрете о праздничных столах бабушки в СССР

1:42
Еда

В СССР праздничные столы у бабушек отличались особым домашним уютом и традиционными блюдами, которые часто передавались из поколения в поколение.

Маринованные овощи
Фото: flickr.com by ccarlstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маринованные овощи

Вот некоторые из них.

Домашние пироги и пирожки

Бабушки славились своими умениями в выпечке. Пироги с капустой, яблоками, ягодами, а также маленькие пирожки с мясом или картошкой были обязательным атрибутом праздничного стола.

Домашние соленья и маринады

Маринованные огурцы, помидоры, грибы, квашеная капуста — всё это бабушки заготавливали заранее, чтобы украсить праздничный стол.

Холодец или студень

Это блюдо требовало много времени и терпения, поэтому его часто готовили именно бабушки.

Домашняя колбаса и сало

В некоторых семьях бабушки сами готовили домашнюю колбасу и сало, которые были гораздо вкуснее магазинных.

Домашние настойки и ликёры

Бабушки часто делали домашние настойки на ягодах или травах, которые подавались к праздничному столу.

Торт "Наполеон" или "Медовик"

Эти торты требовали особого умения и времени, и бабушки часто брали на себя их приготовление.

Домашние конфеты и печенье

В советское время, с его дефицитом конфет, бабушки готовили их сами.

Салаты "Селёдка под шубой" и "Мимоза"

Эти слоёные салаты были классикой праздничного стола, и у каждой бабушки был свой фирменный рецепт.

Эти блюда не только украшали праздничный стол, но и создавали атмосферу тепла и уюта, которая так ценилась в советских семьях.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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