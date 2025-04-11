Кулич на Пасху: ТОП-5 советов от бабушек СССР

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР не было модных кулинарных блогеров, но были бабушки, у которых куличи поднимались всегда, пахли на весь подъезд и хранились целую неделю.

Фото: commons.wikimedia.org by Loyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кулич

Тесто — пышное, изюм — щедрый, а сверху — глазурь, которую облизывали внуки. Делимся теми самыми бабушкиными хитростями, передававшимися на слух, без интернета и весов.

1. Мука должна быть "тёплой и отдохнувшей”

Бабушка всегда говорила: "Муку не бери с мороза, пусть полежит на столе!". Перед замесом её просеивали минимум дважды, чтобы насытить воздухом. Тогда тесто "дышит", и куличи поднимаются пушистыми и лёгкими.

2. Не жалей яиц, масла и терпения

Настоящий советский кулич — это богатое тесто: 5-6 яиц, сливочное масло, молоко, сахар. Всё по-простому, но от души.

Масло топили заранее, остужали. В тесто клали только желтки, а белки шли в глазурь. И замес — вручную, долго, с молитвой или душевной песней.

3. Изюм — в муке, не в тесте

Изюм не просто бросали — его промывали, обсушивали и обваливали в муке, чтобы он не "утонул”. Так он равномерно расходился по всему куличу и не оседал на дно.

4. Поднимай трижды — и не дыши рядом

Первый подъём — в миске, второй — после обминки, третий — уже в формах. И пока тесто подходит — на кухне тишина! Ни сквозняков, ни хлопков дверей.

Бабушки говорили: "Тесто боится шума, не тревожь его!".

5. Украшай с любовью, а глазурь — по старинке

Глазурь делали из взбитых белков с сахаром, иногда добавляли лимонный сок или щепотку ванили. Сверху — цветная присыпка, измельчённые орешки или засахаренные фрукты, если было.

Главное — кулич не просто испечь, а украсить, как праздник.

Советские бабушки пекли куличи без весов, но с душой. Они не спешили, не смотрели в таймеры, а просто знали на глаз — сколько надо. И поэтому их куличи были такими: ароматными, мягкими, тёплыми… как детство.