Кулич на Пасху: ТОП-5 советов от бабушек СССР

В СССР не было модных кулинарных блогеров, но были бабушки, у которых куличи поднимались всегда, пахли на весь подъезд и хранились целую неделю.
Тесто — пышное, изюм — щедрый, а сверху — глазурь, которую облизывали внуки. Делимся теми самыми бабушкиными хитростями, передававшимися на слух, без интернета и весов.
1. Мука должна быть "тёплой и отдохнувшей”
Бабушка всегда говорила: "Муку не бери с мороза, пусть полежит на столе!". Перед замесом её просеивали минимум дважды, чтобы насытить воздухом. Тогда тесто "дышит", и куличи поднимаются пушистыми и лёгкими.
2. Не жалей яиц, масла и терпения
Настоящий советский кулич — это богатое тесто: 5-6 яиц, сливочное масло, молоко, сахар. Всё по-простому, но от души.
Масло топили заранее, остужали. В тесто клали только желтки, а белки шли в глазурь. И замес — вручную, долго, с молитвой или душевной песней.
3. Изюм — в муке, не в тесте
Изюм не просто бросали — его промывали, обсушивали и обваливали в муке, чтобы он не "утонул”. Так он равномерно расходился по всему куличу и не оседал на дно.
4. Поднимай трижды — и не дыши рядом
Первый подъём — в миске, второй — после обминки, третий — уже в формах. И пока тесто подходит — на кухне тишина! Ни сквозняков, ни хлопков дверей.
Бабушки говорили: "Тесто боится шума, не тревожь его!".
5. Украшай с любовью, а глазурь — по старинке
Глазурь делали из взбитых белков с сахаром, иногда добавляли лимонный сок или щепотку ванили. Сверху — цветная присыпка, измельчённые орешки или засахаренные фрукты, если было.
Главное — кулич не просто испечь, а украсить, как праздник.
Советские бабушки пекли куличи без весов, но с душой. Они не спешили, не смотрели в таймеры, а просто знали на глаз — сколько надо. И поэтому их куличи были такими: ароматными, мягкими, тёплыми… как детство.
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