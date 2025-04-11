Когда не хочется готовить, но хочется по-итальянски — карбонара спасёт

Паста карбонара — блюдо, которое итальянцы довели до совершенства. Простой состав, минимум ингредиентов, но какой результат! Нежный сливочный соус без сливок, бекон с золотистой корочкой и аромат пармезана создают ту самую текстуру и вкус, которые не забываются. Главное — правильные макароны, горячие спагетти и момент, когда сыр и желтки превращаются в соус прямо на сковороде.
Спагетти — 400 г
Бекон — 250 г
Яичные желтки — 4 шт.
Пармезан (тёртый) — 100 г
Базилик — 2 веточки (по желанию)
Оливковое масло — 1 ст. л.
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Отварите пасту
Спагетти варите в подсоленной воде до состояния аль денте - примерно 7 минут. Откиньте на дуршлаг, воду слейте, но не промывайте.
2. Подготовьте соус
Желтки взбейте с солью и перцем, добавьте половину сыра и перемешайте до кремовой текстуры.
3. Обжарьте бекон
Нарежьте бекон полосками, обжарьте в оливковом масле до золотистой корочки. Добавьте горячие спагетти и быстро перемешайте.
4. Финальный штрих
Снимите сковороду с огня, влейте яично-сырную смесь и активно перемешайте, пока паста горячая. Соус должен загустеть, но не свернуться.
5. Подача
Разложите по тарелкам, присыпьте оставшимся пармезаном, украсьте листочками базилика. Подавать нужно сразу!
Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.
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