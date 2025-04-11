Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Сковорода сияет, как новая! Секреты очистки без химии и больших затрат
Пытаетесь избавиться от морщин? Но что, если ботокс может ухудшить ваше состояние
Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь
Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот
Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе
Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку
Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку
Секреты молочного фальсификата, о которых не расскажут продавцы

Когда не хочется готовить, но хочется по-итальянски — карбонара спасёт

1:43
Еда

Паста карбонара — блюдо, которое итальянцы довели до совершенства. Простой состав, минимум ингредиентов, но какой результат! Нежный сливочный соус без сливок, бекон с золотистой корочкой и аромат пармезана создают ту самую текстуру и вкус, которые не забываются. Главное — правильные макароны, горячие спагетти и момент, когда сыр и желтки превращаются в соус прямо на сковороде.

Спагетти с анчоусами
Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с анчоусами

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Спагетти — 400 г

  • Бекон — 250 г

  • Яичные желтки — 4 шт.

  • Пармезан (тёртый) — 100 г

  • Базилик — 2 веточки (по желанию)

  • Оливковое масло — 1 ст. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Отварите пасту
Спагетти варите в подсоленной воде до состояния аль денте - примерно 7 минут. Откиньте на дуршлаг, воду слейте, но не промывайте.

2. Подготовьте соус
Желтки взбейте с солью и перцем, добавьте половину сыра и перемешайте до кремовой текстуры.

3. Обжарьте бекон
Нарежьте бекон полосками, обжарьте в оливковом масле до золотистой корочки. Добавьте горячие спагетти и быстро перемешайте.

4. Финальный штрих
Снимите сковороду с огня, влейте яично-сырную смесь и активно перемешайте, пока паста горячая. Соус должен загустеть, но не свернуться.

5. Подача
Разложите по тарелкам, присыпьте оставшимся пармезаном, украсьте листочками базилика. Подавать нужно сразу!

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Столовая СССР: почему тут еда была вкусной даже без шеф-повара
Еда и рецепты
Столовая СССР: почему тут еда была вкусной даже без шеф-повара Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт
Шоу-бизнес
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки Игорь Буккер Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Пытаетесь избавиться от морщин? Но что, если ботокс может ухудшить ваше состояние
Отказ от американских брендов: супермаркеты свернули на европейский путь
Масло в двигателе резко потемнело — и это не повод паниковать, а наоборот
Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией
Москва на старте лета: синоптики обещают до +22 уже на следующей неделе
Трагедия у берегов Джерси: вертолет с семьёй топ-менеджера Siemens рухнул в реку
Бесплатный апгрейд связи? На самом деле — доступ к вашему банку
Секреты молочного фальсификата, о которых не расскажут продавцы
Кошка после стерилизации: мифы, которые вас пугают, и правда, которая вас удивит
Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.