Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядка или ловушка: Россия наполнилась подделками для смартфонов
Смотреть можно — оценивать нельзя: чиновникам в Сургуте запретили лайкать порно и выкладывать голые фото
Кому дадут разово: названы условия получения пенсионных накоплений в 2025
Один день — и пенсия на тысячи больше: секрет правильного увольнения
Генерал без фронта: Ивану Попову закрыли путь в зону СВО из-за звонка сверху
Знаменитый Порто-Хели: как провести три дня в раю за 189 евро — вам это точно понравится!
Спектакль-урок об имении Раневской покажут в Московском Молодежном Театре
Таблетка из аптеки спасает огурцы от стресса и даёт мощный толчок
Икарус — автобус СССР, который пах заграницей

Эти пельмени с курицей исчезают со стола быстрее, чем варятся

Еда

Эти пельмени с курицей — настоящий кулинарный комплимент нежности. Всё благодаря тонко раскатанному тесту и сочной начинке из двух видов куриного мяса. Грудка даёт лёгкость, бедро — сочность, а обжаренный на сливочном масле лук делает вкус по-настоящему домашним. Это не просто еда — это уют в каждом кусочке.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Ингредиенты (на 6 порций)

Для начинки:

  • Куриные бедра (без кости, с кожей) — 500 г

  • Куриная грудка — 1 крупное филе

  • Лук репчатый — 1 большая луковица

  • Сливочное масло — 3 ст. л.

  • Соль и перец — по вкусу

  • Сливочное масло — для подачи

Для теста:

  • Мука — 600 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Топленое масло — 1 ст. л.

  • Соль — 1 ч. л.

  • Вода — 2 ст. л. холодной + до 1 стакана горячей

Как приготовить:

1. Замесите тесто
Просейте муку с солью, добавьте яйцо, холодную воду и топленое масло. Начните замешивать, затем постепенно подливайте горячую воду. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дайте ему отдохнуть 15 минут под пленкой.

2. Сделайте фарш
Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле до золотистости. Остудите. Курицу нарежьте и проверните через мясорубку вместе с луком. Посолите, поперчите.

3. Лепите пельмени
Раскатайте часть теста тонко, вырежьте кружки (5 см в диаметре). На каждый положите начинку, защипните края и соедините в пельмень. Повторите со всем тестом.

4. Варите и подавайте
Кипятите воду с солью, варите пельмени 8-10 минут после повторного закипания. Подавайте с кусочком сливочного масла — будет особенно вкусно.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Какое ядерное оружие есть у России и как оно работает? Дмитрий Плотников Капитуляция Украины будет проведена по сценарию денацификации Германии в 1945 году Любовь Степушова Россия идёт к победе в СВО долгой дорогой Виктор Пахомов
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
Плов в тыкве: праздничное блюдо, которое удивит всех
Новая реальность авто: что стало нормой, хотя недавно считалось роскошью
Готовьте как профессионал с одной мультиваркой, которая сделает всё сама
Ваш иммунитет можно включить… щелчком пальцев
Драматические изменения для населения и бизнеса: как вырастут тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года
Испытали в невесомости: как тело астронавтов запоминает расстояние без опоры
Китайские компании могут усилить экспансию в России из-за пошлин США
Жена как арт-объект: что Канье Уэст думает о Бьянке Цензори
Кардио, не выходя из дома: 10 упражнений для тех, кто не готов идти в спортзал
Сжигание жира в режиме 2.0: включи то, что раньше игнорировал
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.