Эти пельмени с курицей исчезают со стола быстрее, чем варятся

Эти пельмени с курицей — настоящий кулинарный комплимент нежности. Всё благодаря тонко раскатанному тесту и сочной начинке из двух видов куриного мяса. Грудка даёт лёгкость, бедро — сочность, а обжаренный на сливочном масле лук делает вкус по-настоящему домашним. Это не просто еда — это уют в каждом кусочке.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Ингредиенты (на 6 порций)

Для начинки:

Куриные бедра (без кости, с кожей) — 500 г

Куриная грудка — 1 крупное филе

Лук репчатый — 1 большая луковица

Сливочное масло — 3 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Сливочное масло — для подачи

Для теста:

Мука — 600 г

Яйцо — 1 шт.

Топленое масло — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Вода — 2 ст. л. холодной + до 1 стакана горячей

Как приготовить:

1. Замесите тесто

Просейте муку с солью, добавьте яйцо, холодную воду и топленое масло. Начните замешивать, затем постепенно подливайте горячую воду. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дайте ему отдохнуть 15 минут под пленкой.

2. Сделайте фарш

Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле до золотистости. Остудите. Курицу нарежьте и проверните через мясорубку вместе с луком. Посолите, поперчите.

3. Лепите пельмени

Раскатайте часть теста тонко, вырежьте кружки (5 см в диаметре). На каждый положите начинку, защипните края и соедините в пельмень. Повторите со всем тестом.

4. Варите и подавайте

Кипятите воду с солью, варите пельмени 8-10 минут после повторного закипания. Подавайте с кусочком сливочного масла — будет особенно вкусно.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

