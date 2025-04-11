Эти пельмени с курицей исчезают со стола быстрее, чем варятся

Эти пельмени с курицей — настоящий кулинарный комплимент нежности. Всё благодаря тонко раскатанному тесту и сочной начинке из двух видов куриного мяса. Грудка даёт лёгкость, бедро — сочность, а обжаренный на сливочном масле лук делает вкус по-настоящему домашним. Это не просто еда — это уют в каждом кусочке.
Для начинки:
Куриные бедра (без кости, с кожей) — 500 г
Куриная грудка — 1 крупное филе
Лук репчатый — 1 большая луковица
Сливочное масло — 3 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
Сливочное масло — для подачи
Для теста:
Мука — 600 г
Яйцо — 1 шт.
Топленое масло — 1 ст. л.
Соль — 1 ч. л.
Вода — 2 ст. л. холодной + до 1 стакана горячей
1. Замесите тесто
Просейте муку с солью, добавьте яйцо, холодную воду и топленое масло. Начните замешивать, затем постепенно подливайте горячую воду. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дайте ему отдохнуть 15 минут под пленкой.
2. Сделайте фарш
Обжарьте мелко нарезанный лук на сливочном масле до золотистости. Остудите. Курицу нарежьте и проверните через мясорубку вместе с луком. Посолите, поперчите.
3. Лепите пельмени
Раскатайте часть теста тонко, вырежьте кружки (5 см в диаметре). На каждый положите начинку, защипните края и соедините в пельмень. Повторите со всем тестом.
4. Варите и подавайте
Кипятите воду с солью, варите пельмени 8-10 минут после повторного закипания. Подавайте с кусочком сливочного масла — будет особенно вкусно.
Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.
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